Le psychanalyste Guy Corneau est décédé

Le psychanalyste, auteur et homme de théâtre Guy Corneau est décédé jeudi à l’âge de 65 ans, a rapporté Radio-Canada en citant son ex-conjointe, Sophie Andrieu.

Natif de Chicoutimi, Guy Corneau est le frère de l’artiste Johanne Corneau, alias Corno, qui est décédée à l’âge de 64 ans des suites d’un cancer de la gorge il y a à peine deux semaines.

Guy Corneau a été emporté des suites d’une maladie auto-immune alors qu’il se trouvait à Montréal entouré de ses parents et amis.

Auteur de six livres dont «Revivre!», paru en 2011 à la suite de son combat contre le cancer, et du best-seller international «Père manquant, fils manqué», le psychanalyste jungien est également le fondateur des réseaux Hommes Québec et Femmes Québec.

Il a été décoré de l'Ordre du Canada en 2012 pour souligner l'ensemble de son oeuvre.

En tant de chroniqueur, il a publié de nombreux textes dans des journaux et magazines spécialisés, dont le «Journal de Montréal», où il s’intéressait avant tout à l’identité masculine et aux relations amoureuses.

En entrevue avec TVA Nouvelles, le psychologue Gilles Vachon a déploré la perte de son ami. «Ce gars-là incarnait la sensibilité qu’il proposait aux hommes d’adopter», a rappelé M. Vachon en pleurant la perte d’un homme «charmant».

Homme de théâtre, Guy Corneau s’était offert une «belle folie de nouveau retraité» au début de l’année 2016 en coproduisant et en jouant dans une comédie présentée à Paris. Il avait alors confié à l’Agence QMI ne plus avoir le moindre signe de son cancer développé en 2007, mais devoir faire attention à son rythme de vie pour éviter de s’épuiser.

Guy Corneau laisse dans le deuil son fils Nicolas, âgé de cinq ans, ainsi que nombre de parents et amis.