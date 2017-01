Ma résolution: économiser en 2017

On nous annonce pour 2017 des hausses de prix pour le panier d’alimentation, comme chaque année, mais, comme je vous l’ai dit il y a quelques semaines, je reste sceptique.

Avec une bonne recherche d’aubaines et une bonne planification, on peut arriver à bien manger et à bon prix. On peut aussi s’aider en prenant de nouvelles résolutions sur ses habitudes alimentaires.

En ce qui me concerne, une de mes résolutions de 2017 est de manger moins de viande et de volaille. Non seulement pour ma santé, mais aussi pour mon portefeuille.

Je ne veux pas devenir végétarienne. J’avoue que manger un bon filet mignon reste une belle gâterie! Manger plus de fruits, légumes, noix et légumineuses est certainement plus qu’une résolution, mais un objectif.

Remplacer la viande plus souvent

Les gens disent que manger santé est plus cher. Pas nécessairement. Voici deux exemples bien simples:

Manger un couscous aux pois chiches revient assurément moins cher qu’un couscous au poulet: 1 kg de couscous à environ 2,25 $. Pois chiches en conserve 540 ml, à 90 ¢. Des légumes surgelés 300 g à 2,50 $. Vous obtenez ainsi un repas complet pour quatre personnes à 5,65 $. Ajoutez quelques noix et le tour est joué!

Vous pouvez également économiser en achetant des pois chiches en sac que vous ferez tremper vous-même. Si vous changez les pois chiches pour du poulet, la facture peut facilement augmenter et monter à 10 $. Ce qui est pratiquement 50 % plus cher!

On peut se faire une sauce à spaghetti sans viande. Remplacer la viande par du tofu qui est souvent en spécial à 1,50 $ pour 454 g. Vous pouvez également regarder du côté des produits comme Yves Veggie «sans viande hachée» à 4 $ pour 208 à 508 g. Cela reste encore une bonne façon d’économiser. Il y a aussi la possibilité de remplacer la viande par des lentilles.

Autre exemple : le houmous

Le houmous est aussi une bonne solution de rechange à la viande. On peut en retrouver en épicerie à 3 $ pour environ 300 g. Avec des craquelins, des carottes et des concombres à tremper, ce n’est pas cher, et ça peut faire facilement un repas pour 2 personnes à moins de 5 $.

Les œufs et le quinoa

Autre suggestion: une salade avec des œufs (que l’on peut souvent avoir à 1,99 $ la douzaine) peut être un dîner ou un souper vraiment économique. Le quinoa a la cote ces temps-ci. Je sais qu’on peut l’acheter à bon prix chez Costco.

Moins d’aliments préparés

Revenir à la base, manger moins d’aliments déjà préparés et plus de fruits et de légumes... je sais que tout le monde le sait, mais on ne le fait pas toujours parce que ça nous prend le petit coup de pied bien placé! Si on coupe un repas par semaine de viande, on économise en moyenne de 10 à 15 dollars.

Multipliez par 52 semaines c’est 520 à 810 dollars par année, plus que la hausse annoncée de 420 $ par an... Alors embarquez-vous avec moi?

