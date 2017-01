Marie-Mai partage un message touchant à propos de sa fille sur Instagram

L’année 2017 sera une année pleine de changement pour la chanteuse Marie-Mai Bouchard, qui attend son premier enfant avec le musicien David Laflèche.

La femme de 32 ans a partagé tôt ce vendredi, un touchant message sur Instagram, à propos de l’enfant qui viendra changer sa vie.

«Je me souviendrai toujours du moment que j’ai partagé avec mon chum et notre fille sur scène au spectacle de La Voix Junior... À bout de souffle avec les douleurs et la fatigue habituelle qui vient avec la grossesse, j’étais fière... Fière de moi, fière des jeunes qui étaient sur scène, mais surtout, fière de pouvoir lui faire ressentir tout votre amour avant même sa naissance. Quel privilège! La prochaine fois que je me retrouverai sur scène, elle sera devant moi», écrit Marie-Mai sous une photographie de son dernier spectacle avec les jeunes de La Voix Junior.

Marie-Mai semble impatiente de rencontrer sa fille. La future maman devrait accoucher d’ici quelques semaines.