Marilou partage une rare photo de couple sur Instagram

Marilou a créé une véritable commotion cette semaine en annonçant qu’elle se retirait de Twitter et de Snapchat.

La jeune femme, qui souhaite moins utiliser les réseaux sociaux cette année et se concentrer sur sa famille, a tout de même choisi de partager un rare cliché de son couple sur son compte Instagram.

«Je pense que c’est la première photo qu’on prend ensemble depuis un an. Littéralement. Et je nous regarde, pis ça me touche de savoir qu’on forme à nous deux le repère d’une petite personne», raconte la jeune femme.

«On est des parents (!!!!!!!) et je me pince encore souvent quand j’y pense (des parents!!!!!). Et quand je regarde Jeanne, je me dis qu’on fait quand même bien ça malgré tout, tout, tout», termine-t-elle.

Marilou et son mari Alexandre Champagne ont récemment célébré le premier anniversaire de leur fille Jeanne. Ils sont aussi très occupés avec tous les projets de leur blogue culinaire Trois fois par jour.