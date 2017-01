Mauvaise adresse

«On entend souvent des gens utiliser le verbe “adresser”, employé pour “s’attaquer à un problème”, est-ce correct?» demandait récemment Daniel C. Non. On peut adresser une lettre ou adresser la parole à quelqu’un, mais on ne peut pas adresser quelqu’un ni un problème (on peut cependant adresser quelqu’un à quelqu’un d’autre: le médecin généraliste adresse un patient à un spécialiste). Adresser signifie faire parvenir, dire à quelqu’un. Ex.: Adressez ce colis à votre père, mais ne lui adressez aucun reproche. Contrairement à l’anglais to address, le verbe français «adresser» n’a pas le sens d’aborder. On aborde une personne, un problème, on ne les adresse pas.