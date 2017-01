Négligence criminelle causant la mort: délai supplémentaire pour une ex-préposée aux bénéficiaires

Condamnée à purger une peine discontinue de 90 jours et à effectuer 240 heures de travaux communautaires, une femme trouvée coupable de négligence criminelle causant la mort d’une dame de 87 ans est venue demander, vendredi, au tribunal «un peu plus de temps».

C’est en compagnie de son conjoint et de leurs trois enfants que Houssna Mahamat, une ancienne préposée aux bénéficiaires, condamnée le 25 janvier 2016, s’est présentée au tribunal.

Par la voix de son avocat, Me Sébastien Saint-Laurent, il a été possible d’apprendre que la dame, qui était enceinte au moment de sa condamnation, a bénéficié d’une «suspension de peine» entre les mois de mars et mai 2016 «puisqu’elle venait d’accoucher de son troisième enfant».

5 juin prochain

«Comme son mari travaille cinq jours par semaine et que madame s’occupe des enfants, il ne lui reste guère de temps pour effectuer ses travaux. Sur les 240 heures qu’elle devait effectuer, elle en a fait 89 jusqu’à présent», a dit l’avocat en ajoutant que depuis l’accouchement, la dame purgeait sa peine discontinue à raison d’une journée par semaine.

Le juge Pierre Rousseau a donc accordé un délai supplémentaire de six mois, ce qui veut dire que le 5 juin prochain, Houssna Mahamat devra avoir complété l’ensemble de sa sentence.

Rappelons que le 2 novembre 2010, jour du drame, la patiente qui résidait au Centre Côté Jardins, à Sainte-Foy, a été amenée à la salle de bain pour y être lavée.

Toutefois, comme la préposée ne l’a pas attachée à la chaise, puisqu’elle ne trouvait pas les courroies pour le faire, la dame a chuté sur le plancher où elle s’est violemment frappé la tête pour ensuite rendre l’âme quelques heures plus tard.