Nissan annonce une nouvelle Leaf

LAS VEGAS, NEVADA | Le président du conseil et chef de la direction de Nissan, Carlos Ghosn, a annoncé, à l’occasion du Consumer Electronic Show (CES), une nouvelle version de la Leaf, son véhicule électrique emblématique.

LAS VEGAS, NEVADA | Le président du conseil et chef de la direction de Nissan, Carlos Ghosn, a annoncé, à l’occasion du Consumer Electronic Show (CES), une nouvelle version de la Leaf, son véhicule électrique emblématique.

Vendue à plus de 250 000 unités dans le monde, la Leaf est le véhicule électrique le plus populaire au monde.

Avec ses 3 milliards de kilomètres accumulés au compteur globalement, elle devance facilement sa concurrence, notamment la Chevrolet Volt, la Mitsubishi i (autrefois i-MiEV) et la Kia Soul EV.

Toutefois, comme le mentionnait Carlos Ghosn lors de sa conférence au CES, le principal défi pour rester en pole position bientôt sept ans après son introduction sur le marché en 2010, est de rendre «mainstream» la Leaf, c’est-à-dire la rendre plus accessible au grand public.

AFP

Pour cela, on croit chez Nissan qu’une partie de solution réside dans le fait d’intégrer la Leaf au programme Nissan Intelligent Driving. Derrière ce concept un peu flou se cache une réelle volonté de rendre la conduite automobile plus sécuritaire, en plus d'assurer un confort accru.

L’intelligence artificielle au service de l’humain

Ainsi, la future Leaf se verra équipée du système ProPilot, une «technologie de conduite autonome conçue par Nissan pour circuler sur autoroute en maintenant le véhicule dans sa file», selon le communiqué de presse émis à l’issue de la conférence de celui qui dirige également l’Alliance Renault-Nissan.

En clair, ce que le ProPilot fait c’est qu’il détecte les lignes bordant la route, qu’il calcule les distances entre les voitures, et qu’il contrôle le volant afin de maintenir la bonne ligne de conduite, et ce, à une bonne distance des autres automobiles.

Il s’agit donc d’un «cruise control» bonifié, qui est, en quelque sorte, un premier pas vers l’autonomie complète des véhicules.

Si Nissan n’a pas donné de date quant à une éventuelle mise sur le marché, Carlos Ghosn a en revanche dévoilé des objectifs précis en ce qui a trait à l’autonomie des véhicules, qui devrait se faire en quatre étapes:

Première étape: Single-Lane Harmony (Harmonie sur les routes à une voie)

On y est déjà, avec le système ProPilot, présent sur le modèle Serena, qui n’est malheureusement pas offert en Amérique du Nord.

Deuxième étape: Multi-Lane Harmony (Harmonie sur les routes à plusieurs voies)

On vise 2018. À cette étape, le système ProPilot pourrait être apte à naviguer et à changer de voie, sur une autoroute, par exemple.

Troisième étape: City Driving (La conduite en ville)

Prévu pour 2020. On espère alors que le système ProPilot (ou ce qu’il sera devenu à ce moment) permettra le pilotage assisté dans les zones urbaines, avec tous les obstacles que cela comporte.

Quatrième étape: Fully Autonomous Vehicules (Les véhicules entièrement autonomes)

Prévu pour 2022/23. On croit que dans cinq à six ans, on pourrait avoir des autos entièrement capables de se déplacer du point A au point B, sans qu’il n’y ait nécessairement de conducteur à bord.

Une batterie supérieure

Ceux qui hésitaient à acheter une Leaf en raison de son autonomie (on parle ici de charge de batterie et non de pilotage assisté par intelligence artificielle) seront ravis de savoir que la nouvelle Leaf sera équipée d’une batterie Lithium ion développant une capacité de 60 kWh.

Cela représente le double de sa capacité actuelle. Avec une telle batterie, la Leaf pourrait atteindre les 320 kilomètres d’autonomie (200 milles), une information qui a été confirmée par Takao Asami, vice-président senior de la recherche et de l'ingénierie avancée chez Nissan.