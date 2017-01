Pour éviter de glisser l'hiver, marchez comme un pingouin!

Pour éviter de tomber et de glisser sur la glace lorsqu'on marche, des médecins allemands recommandent d'adopter la démarche du pingouin.

Le règne animal a quelques trucs à nous apprendre lorsque vient le temps de marcher sur une surface glacée.

Pour éviter de chuter et possiblement de se blesser, des chirurgiens allemands en orthopédie et au service des urgences avisent les piétons de se pencher légèrement vers l'avant lorsqu'ils marchent. Selon ce que rapporte Reuters, en plaçant votre centre de gravité un peu vers l'avant, vous pourriez vous épargner une visite à l'hôpital.

Vous aurez peut-être l'air un peu étrange aux yeux de vos concitoyens, mais ça vaut le coup d'essayer!

La météo annoncée au cours des prochains jours vous permettra de tester cette nouvelle façon de marcher.

À Québec, on annonce des minimums respectifs de -10, -15 et -13 pour les journées de samedi, dimanche et lundi.

À Montréal, le thermomètre affichera des mesures semblables, avec des minimums de -10, -12 et -7.