Des parents d’une enfant handicapée privés de leur service de répit

Les parents d’une enfant lourdement handicapée craignent de ne pas pouvoir garder leur fille à la maison comme ils le souhaitent en raison d’un litige qui les prive d’un service de répit essentiel à leur famille durement éprouvée.

Depuis deux ans, Majorie Simard quitte son domicile de Shannon une fin de semaine sur deux pour une résidence privée de Loretteville qui offre des services adaptés à ses besoins.

Sa famille est heureuse de pouvoir souffler un peu, et la responsable de la maison d’accueil souhaite continuer à prendre soin de la fillette de dix ans. Selon les parents, c’est le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDI) qui a mis fin à la bonne entente entre les deux parties. Une demande de dépannage d’un mois aurait alerté la direction.

«Le CRDI ne veut plus du tout que Majorie demeure là. Ils ont refusé en disant qu’elle peut être agressive avec les autres. Trouver un endroit n’est pas évident. Elle a vraiment besoin de stabilité», explique sa mère, Véronique Hamel.

Tâche très exigeante

Parmi ses différences, Majorie présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une déficience intellectuelle et des lésions frontales. Des soins importants et une surveillance jour et nuit rendent la tâche très exigeante. Elle a une sœur et un frère également atteints d’un TSA.

Pour celle qui s’occupe occasionnellement de l’enfant, l’impasse est difficile à comprendre.

«Nous sommes prêts à continuer, et ça bloque plus haut. Nous n’avons jamais eu aucun problème avec leur fille. Ça va super bien», précise Judy-Ann Picard, qui ouvre d’autres chambres de sa maison pour le CRDI.

De son côté, le père de l’enfant veut éviter le pire des scénarios. «On commence à me dire quoi faire avec mon enfant et ça ne passe pas. On ne demande pas grand-chose: un répit aux deux semaines. On ne met pas un enfant au monde pour la placer. Je ne veux rien savoir. On a décidé de tout faire pour elle», ajoute Sébastien Simard.

«Notre famille va s’épuiser. Nous avons besoin d’aide», termine la mère.

Décision finale

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui chapeaute le CRDI, n’a pas l’intention de revenir sur sa décision. Le dépannage d’un mois à cet endroit a été refusé et le répit bimensuel prendra fin.

Dans l’espoir de trouver une solution, les parents ont demandé l’aide de leur député Éric Caire.

La malformation de Majorie

L’état de Majorie est attribuable à une agénésie du corps calleux, qui correspond à l’absence de formation du corps calleux lors du développement du foetus.

Le corps calleux est une pièce maîtresse reliant les hémisphères droit et gauche. Cette malformation

du cerveau peut provoquer un déficit intellectuel.

Un sérieux désaccord

« Je n’enlève de chambre ou de place à personne. Le répit est une solution pour qu’on puisse la garder à la maison. Quand elle part, elle est contente. Les transitions se font bien. »

— Véronique Hamel, mère de Majorie

« On n’était pas au courant. Ça peut mettre les autres usagers en danger. On a évalué que le risque était beaucoup trop élevé. On veut proposer à la famille un milieu qui correspond davantage à ses besoins. »

— Myriam Tremblay, coordonnatrice au suivi de la qualité et à la gestion des ressources intermédiaires (RI), des ressources de type familial (RTF), CIUSSS Capitale-Nationale