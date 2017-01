Que des vœux pieux

Hockey Canada dit avoir tiré sa leçon. Son chef de l’exploitation, Scott Smith, affirme que l’organisme se penchera sur sa politique des prix en vue du prochain championnat mondial junior qui se tiendra au pays. Prévu pour 2019, le tournoi aura lieu à Vancouver et à Victoria.

Mais à écouter Smith hier, on avait l’impression qu’il s’agit plus d’un vœu pieux qu’autre chose.

Ce tournoi est censé être un rendez-vous pour les familles et les jeunes joueurs de hockey en herbe.

Or, les prix s’apparentent à ce qu’on observe dans les gros marchés de la Ligue nationale. Ironiquement, les amateurs déboursent beaucoup moins d’argent pour voir des matchs de la LNH en Floride, en Caroline et à Nashville.

M. Fasel joue les politiciens quand on lui demande si sa fédération ne pourrait pas avoir un mot à dire dans les prix des billets.

«Mais vous avez raison, me dit-il.

Sur quoi Hockey Canada a-t-il établi sa grille tarifaire du championnat de 2015 à Toronto et à Montréal?

«Le championnat de 2012 en Alberta (Edmonton et Calgary) nous a servi de base, explique Scott Smith.

«Pour Montréal et Toronto, on a consulté le Canadien et les Maple Leafs pour établir ce qu’il pouvait en coûter dans ces deux marchés.»