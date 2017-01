Questions sur la bible?

Une question me hante depuis quelques années et je ne trouve personne à qui la poser. Comme vous touchez divers sujets et que je lis le Journal tous les jours, j’ai pensé que vous étiez la bonne personne pour me répondre. Je suis un vieil homme. Dans ma jeunesse, la religion était très forte au Québec. Il y avait plein de choses qu’on était obligés d’observer pour être un bon chrétien. On n’avait pas le droit de travailler le dimanche, ni de manger de la viande le vendredi, et le carême nous obligeait à faire 40 jours de jeûne. Jeune, je servais la messe, et le prêtre disait toutes les prières en latin. Tout cela a disparu aujourd’hui.

Ce qui n’a pas disparu par contre, c’est le fait que la vie est un mystère et que personne ne sait où il va aller après la mort. Toutes ces choses et beaucoup d’autres sont contenues dans le grand livre de la bible. Maintenant voici ma question : on dit que cette bible a été écrite il y a plus de 2000 ans. Mais comment cela a-t-il pu se faire puisque l’écriture n’existait pas en des temps aussi anciens? Sans compter qu’à cette époque, les pays n’avaient aucun lien entre eux tant ils étaient éloignés les uns des autres, en plus de parler des langues différentes.

Un homme

L’imprimerie n’existait pas mais l’écriture, oui. On dit qu’il y a 6000 ans (dont 4000 avant notre ère) l’écriture existait en Mésopotamie ainsi qu’en Égypte avec les hiéroglyphes. L’Araméen était la langue parlée par Jésus et écrite à son époque.