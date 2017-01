Retour vers le futur

Quand on se prête au jeu dangereux des prédictions, il vaudrait parfois mieux laisser de vieux écrits mourir tranquillement. Mais ce serait bien malhonnête! Voici donc un retour sur ce que votre humble chroniqueur entrevoyait du futur, avant la saison.

Parfois, les résultats nous permettent de souffler fièrement dans notre trompette. D’autres fois, comme cette année, on amène notre boule de cristal chez le réparateur en toute modestie!

Dans le cahier spécial du Journal publié avant la saison, j’avais identifié correctement quatre des six représentants de la conférence américaine en séries, soit les Patriots, Steelers, Chiefs et Raiders. J’avais préféré les Bengals et Colts aux Dolphins et Texans, deux erreurs.

J’avais pourtant bien imaginé la renaissance des Dolphins avec une fiche de 9-7, mais ils ont fait un peu mieux à 10-6, se faufilant enfin en séries.

Au rayon des bons coups, je note aussi que j’entrevoyais un sérieux déclin pour les Jets, ainsi que l’exclusion des Broncos pour les séries. Les Raiders, que j’imaginais en séries, ont même surpassé mes attentes avec un dossier de 12-4 (je les voyais terminer à 10-6).

CONFÉRENCE IMPRÉVISIBLE

La conférence nationale, il faut vraiment en parler? Bien sûr que oui, mais c’est là que tout se gâte!

Les six clubs auxquels je prédisais une présence en séries étaient les Redskins, Packers, Panthers, Buccaneers, Seahawks et Cardinals. Deux sur six... Pas fort, je l’avoue la tête bien basse et je ne recommencerai plus!

Consolation, les Redskins et Buccaneers se sont quand même battus jusqu’à la fin. À la place de mes élus de l’automne, on retrouve les Cowboys, Giants, Falcons et Lions.

Pour ce qui est des Cowboys, j’ai largement sous-estimé l’impact du quart-arrière Dak Prescott, qui a connu une saison recrue sensationnelle. Quant aux Giants, les investissements massifs en défensive me laissaient perplexe, mais ils ont rapporté.

Les Falcons m’ont franchement renversé, tout comme la chute vertigineuse des Panthers. Nous étions sans doute nombreux dans ce bateau.

Quant aux Lions, je leur prédisais exactement la même fiche qu’ils ont montrée (9-7), mais dans mes visions, ils se cognaient le nez à la porte des séries plutôt que de l’ouvrir. Enfin, même si je les voyais de justesse en séries, j’avançais l’idée d’une baisse de régime pour les Cardinals, mais jamais de cette envergure.

ET LE 51E SUPER BOWL?

Puisqu’on garde toujours le dessert pour la fin, qu’en est-il du 51e Super Bowl? Dans les mêmes pages, je vous annonçais un duel entre Steelers et Seahawks, ce qui demeure dans le domaine du possible.

Pour la forme, je vais maintenir cette prophétie! Mais disons que des équipes comme les Patriots et les Packers me chatouillent un brin...