Seconde chance dans la NFL pour Dablé

Anthony Dablé ne pouvait pas espérer un plus beau cadeau de Noël.

De retour en France pour le congé des Fêtes, l’ancien ailier espacé du Rouge et Or de l’Université Laval a reçu un appel de son agent qui lui disait que les Falcons d’Atlanta voulaient lui offrir un contrat future.

Il n’a pas hésité de sauter sur l’occasion d’obtenir une nouvelle chance dans la NFL. Jeudi, il était à Atlanta pour parapher le précieux document.

«J’ai attendu cette opportunité toute la saison, a résumé Dablé qui s’est entraîné avec le Rouge et Or en 2012 sans jamais disputer une partie puisqu’il n’était pas admissible. J’ai participé à un entraînement avec les Falcons en novembre où l’entraîneur-chef était présent, ce qui est assez particulier. Il m’a dit que j’avais connu un excellent entraînement.»

«Après avoir été libéré par les Giants de New York au moment des dernières coupes en septembre, j’ai participé à des entraînements avec les Patriots et les Jets, mais je n’ai pas eu de nouvelles, poursuit Dablé. Avant de signer avec les Falcons, les Giants sont revenus à la charge, mais j’ai préféré vivre quelque chose de différent puisque les deux propositions étaient égales.»

Agent libre

Dablé n’a pas apprécié son expérience avec les Giants où il a signé comme agent libre l’hiver dernier. «Je n’ai pas eu une chance juste de montrer ce que je pouvais faire, a-t-il déploré. Même si six équipes étaient intéressées à me voir à l’œuvre, j’avais signé avec les Giants qui m’avaient promis qu’ils seraient patients sans aller voir ailleurs. C’était des paroles en l’air.»

Même s’il s’est rendu jusqu’aux dernières coupes, Dablé n’avait pas un bon sentiment. «J’ai réalisé qu’il se tramait quelque chose, a-t-il souligné. Malgré les commentaires de mon entraîneur de position qui disait que je progressais bien, je n’ai pas eu ma chance. Il y a un match présaison où je n’ai pas mis le pied sur le terrain. On ne m’a pas laissé attraper le ballon. Rien ne justifiait leur décision. J’ai été surpris de ne pas être retranché dès les premières coupes.»

Pas perdu espoir

Malgré la déception, Dablé dit n’avoir jamais perdu espoir d’atteindre la NFL. «Il me reste quelque chose à prouver et quelque chose de bon à accomplir, a-t-il affirmé. Depuis mes débuts dans le football, j’y suis toujours allé une étape à la fois. Quand je vais réaliser que je ne suis plus assez bon ou que j’ai atteint mes limites, je vais passer à autre chose.»