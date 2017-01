Soupirs de soulagement pour Maheux et Turcotte

Quand midi s’est affiché sur les téléphones portables aux abords du vestiaire des Remparts, les vétérans Raphaël Maheux et Yanick Turcotte ont expiré un soupir de soulagement.

«Bravo! On va finir ensemble notre carrière junior à Québec», a lancé Turcotte à son vieux pote à la barbe bien adaptée aux conditions hivernales.

«Raphaël et moi défendons les couleurs des Remparts depuis quatre saisons et nous avions aussi joué ensemble au hockey mineur», a ajouté le colosse sur lames.

«Nous sommes des gars de Québec! Nous sommes rendus six ou sept et ça fera du bien dans la chambre», a enchainé Maheux.

«Personnellement, je n’étais pas trop inquiet de partir. Le marché pour les joueurs de 20 ans était assez tranquille.»

Maheux était évidemment déçu de voir son partenaire Ross MacDougall quitter les Remparts. «Je croyais que Ross allait rester. C’était un élément important, un gros morceau de notre brigade défensive.»

DOSSIERS À RÉGLER

À l’heure du midi, Philippe Boucher avait encore quelques dossiers à régler : celui du gardien de 19 ans Alex Bishop et du joueur de 20 ans excédentaire Jonathan Bourcier.

«Je vais discuter avec Alex au cours des prochaines heures», a dit Boucher, incapable de trouver preneur pour ce substitut masqué durant la frénésie de la matinée.

Quant à Bourcier, il n’a pas accompagné les Remparts en sol abitibien cette semaine.

Les noms de Bishop et Bourcier, seront soumis au ballotage des joueurs de 18, 19 et 20 ans de la LHJMQ, processus qui s’ébranlera samedi à 10 h et se conclura lundi midi.

Le 10 janvier à midi, les clubs du circuit Courteau devront avoir transmis leur liste de 25 joueurs sous contrat «junior majeur» et leur liste de protection de 55 joueurs.