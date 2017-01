Souvenirs de 2015

Avec la présentation des derniers matchs de saison régulière dimanche dernier, 20 des 32 équipes de la NFL ont vu leur saison prendre fin. En fin de soirée ce dimanche, quatre autres auront été éliminées. Pendant que les Patriots et les Chiefs du côté de l’Américaine, de même que les Cowboys et les Falcons du côté de la Nationale, bénéficient d’un laissez-passer pour la première ronde, on nous présente deux matchs sans lendemain demain et deux autres dimanche.

Les Raiders et les Texans se lanceront les hostilités demain à 16 h 30 (RDS et CTV). Les Raiders devront s’en remettre à leur troisième quart-arrière pour accéder au prochain tour. À 20 h (RDS, CTV et NBC), les Lions ont la lourde tâche d’affronter les Seahawks à Seattle. Dimanche, le premier affrontement de la journée est prévu pour 13 h (RDS, CTV et CBS) entre les Dolphins et les Steelers tandis que le second, très attendu, opposera les Giants aux Packers à 16 h 30 (RDS et TSN).