Un groupe vaillant

Pendant deux mois, on sera entraîné dans un véritable tourbillon, dans une épreuve de force invitant les participants à disputer des duels exigeants et répétés. Mais c’est encore loin.

La route menant aux séries sera toutefois sinueuse. La compétition est plus féroce que jamais, les impondérables se multiplient à chaque semaine, on entreprend au début de janvier, un mini-tournoi, prélude au tournoi printanier.

Ce sprint final est marqué par la période des transactions qui s’arrêtera à la fin février, début mars. D’ici là, on jugera la qualité des effectifs, on s’interrogera si tout est en place pour s’enfoncer dans une compétition aussi intense.

Et, il n’y a toujours pas un deuxième joueur de centre de haut niveau. Celui qui occupait ce poste pendant plusieurs années, très souvent il était reconnu comme le premier, Tomas Plekanec, a perdu de son efficacité. Il essaie, il pousse à fond, mais le calibre de jeu, la rapidité, les exigences d’une ligue plus équilibrée et plus imposante que jamais lui compliquent la tâche.