Un pasteur condamné pour voyeurisme et pornographie juvénile

GLETNA, Manitoba – Un pasteur de Gletna, une petite municipalité du Manitoba situé à un jet de pierre de la frontière américaine, a été condamné à purger une peine de 4 ans et huit mois de prison pour voyeurisme et consommation de pornographie juvénile, a rapporté le «Winnipeg Free Press» jeudi.

Selon le quotidien, Dean Marco Funk filmait secrètement des femmes et des filles alors qu’elles se trouvaient dans des salles de bain. Il a aussi visionné de la pornographie juvénile sur son ordinateur de travail pendant cinq ans avant son arrestation.

L’ancien homme d’église avait été arrêté en mai 2014 lorsqu’une jeune fille avait trouvé son téléphone cellulaire caché dans une pièce utilisée par cette dernière pour se changer, en marge d’une fête organisée autour d’une piscine.

Il a aussi, entre autres, filmé deux adolescentes de 14 ans qui se trouvaient dans une salle de bain lors d’un séjour de camping.

En rendant son verdict, le juge a mentionné que l’ex-pasteur devrait suivre une sérieuse thérapie, d’autant plus que sa consommation de pornographie juvénile allait en augmentant.

«Je suis reconnaissant envers le courage montré par mes victimes qui m’ont dénoncé puisque mon arrestation et ces deux dernières années et demie m’ont aidé à comprendre ce qui n’allait pas avec moi», a réagi Dean Marco Funk en s’excusant auprès des victimes et de sa communauté, avant de prendre le chemin de la prison.