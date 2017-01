Une période de transactions plus calme pour le Drakkar

BAIE-COMEAU – Même s’il n’a pas bougé fort avant l’heure limite des transactions, le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau Steve Ahern se montre satisfait de la tournure des récentes semaines.

Après avoir réalisé un troc important avec le Phoenix de Sherbrooke pour faire l’acquisition du gardien de but de 16 ans, Justin Blanchette (en retour d’un choix de 1re ronde en 2018), le Drakkar a été plutôt calme par la suite.

Son autre transaction intéressante est survenue, il y a quelques jours, quand il a transigé avec l’Océanic de Rimouski pour mettre la main sur le vétéran de 20 ans, Antoine Dufort-Plante, détenteur d’un bilan de 13-18-31 (en 21 matchs) depuis le début de la campagne.

L’attaquant est toutefois en période de réflexion. «C’est normal. Il a été secoué par l’échange. Nous avons discuté avec sa famille et on va le rencontrer bientôt pour faire le point dans ce dossier. Antoine doit jouer dans le meilleur circuit possible et c’est dans la LHJMQ qu’il doit évoluer», a précisé le dirigeant du navire.

Pour le reste, Ahern croit avoir fait le travail. «L’objectif était de rajeunir le club à certaines positions sans hypothéquer l’avenir de l’équipe. Nous voulions préparer la relève devant le filet avec un jeune espoir, qui va pouvoir profiter des bons conseils du vétéran Antoine Samuel».

Capitaine

La direction du Drakkar a profité du point de presse pour confirmer la nomination du défenseur de 20 ans Samuel Thibault comme nouveau capitaine du navire, le 17e dans l’histoire de la concession. Cela fait plus d’une saison et demie (le dernier titulaire avait été Jérémy Grégoire) que le poste était vacant au sein de l’équipage.

«Samuel est un gars qui a été élevé ici, à Baie-Comeau, avec le Drakkar. Il représente parfaitement l’identité que l’on recherche. Un jeune homme travaillant qui a à cœur les succès de ses coéquipiers», a commenté l’entraîneur en chef Martin Bernard, qui croisera le fer avec son ancien club, cet après-midi, à Shawinigan.

En bref

Le Drakkar pourra compter sur un nouveau matelot pour le match face aux Cataractes et donnera une chance à l’attaquant de 18 ans, Jean-Simon Bélanger, obtenu des Saguenéens de Chicoutimi en retour d’un choix de 9e ronde en 2017...Ce dernier évoluait dans un circuit Junior A des Maritimes (fiche de 12-10-22 en 23 parties)...Le Drakkar a également retourné le défenseur Zachary St-Surin dans le circuit Junior AAA...