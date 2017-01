GARNEAU, Jocelyn



À Québec, le 4 janvier 2017, à l'âge de 68 ans, est décédée subitement M. Jocelyn Garneau, époux de Mme Geneviève Dumont. Il était le fils de feu dame Adrienne Bilodeau et de M. Louis-Philippe Garneau. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Denise (feu Gilles Vézina), Réjean (Lisette Guillot), feu Yolande, Nicole (Marcel Dion) et Ginette (Raynald Asselin); sa belle-mère Véronique Pinault (feu Benoit Dumont); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marcel, Henriette (Yves Lessard), Gabriel (Nathalie Plante) et Brigitte (Bruno Del Degan); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Troupe V'la l'Bon Vent, 390 rue Aragao Ouest, Québec (Qc), G1K 2J3, téléphone : 418-624-9491 www.troupevbv.com ou à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue Du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, Tél. : (418) 524-2626 www.gilleskegle.org