39 parties sans défaite pour le Real Madrid

Madrid | Le Real Madrid, facile vainqueur de Grenade en Championnat d’Espagne (5-0), a enchaîné samedi un 39e match officiel sans défaite, permettant au club entraîné par Zinédine Zidane d’égaler le record d’invincibilité espagnol établi par le FC Barcelone de Luis Enrique la saison dernière.

L’équipe de Zidane poursuit sa marche triomphale: les champions d’Europe et champions du monde 2016, qui n’ont plus perdu depuis avril dernier, entrent dans l’histoire du football espagnol comme l’équipe la plus longtemps invaincue, à égalité avec le Barça 2015-2016 (39 matches consécutifs toutes compétitions confondues).

Le Real aura la possibilité de s’arroger seul le record d’Espagne en cas de 40e match sans défaite jeudi prochain en huitièmes de finale retour de la Coupe du Roi à Séville (aller: 3-0).