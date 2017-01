COUTY, Jacques



C'est avec une immense peine que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Couty survenu le 5 janvier 2017 à la Maison Michel-Sarrazin, à l'âge de 72 ans. Il était l'époux de Lise Lachance, le père de Cyril (Malika et leur fille Salomé), Frédéric (Nadine, leurs enfants Delphine et Charles), ainsi que le beau-père de Jean-François Valdenaire. Il laisse également dans le deuil sa soeur Madeleine (Vendôme, France), plusieurs neveux et nièces en France et au Québec, sa belle-soeur Marie Lachance, ses beaux-frères Marcel, André (Berthy) et René (Liliane) Lachance, tous de Québec, sans compter ses précieux amis qui aimaient en lui son authenticité, sa gentillesse et son sens de l'humour. Parmi eux Lise Noël, de Montréal, qui le considérait comme son frère. M. Couty sera exposé à lale 8 janvier de 19h à 22h et le 9 janvier, de 11h30 à 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement, dans l'intimité, au cimetière Saint-Michel-de-Sillery. Les personnes qui désirent honorer sa mémoire sont invitées à faire leurs dons à la Maison Michel-Sarrazin, 2101 chemin Saint-Louis, Québec G1T 1P5 ou à la Société de recherche sur le cancer, 402-625 av du Président-Kennedy, Montréal H3A 3S5. Qu'il repose en paix!