5 personnalités à surveiller en 2017

François Papineau tiendra la vedette dans la pièce tragique Ne m’oublie pas, de l’auteur australien Tom Holloway, qui raconte ­l’histoire véritable de Gerry, un cinquantenaire au passé trouble. L’homme a en effet été enlevé à la sortie de l’école alors qu’il était encore enfant, à une époque où le gouvernement britannique ­enlevait et expatriait vers l’Australie des milliers d’orphelins dans le but d’exploiter l’immigration européenne blanche entre les années­­ 1945 et 1968. Après avoir traversé une enfance ponctuée de violence, Gerry, devenu alcoolique et colérique, tentera de faire la lumière sur son passé et de retrouver sa mère naturelle. Ici encore, on devrait assister à une belle performance d’acteur.