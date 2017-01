DUFOUR, Sylvie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 janvier 2017 à l'âge de 47 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, Sylvie Dufour, fille de monsieur Claude Dufour et de madame Jocelyne Martel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de midi pour recevoir les condoléances.Elle laisse dans le deuil, outre son père Claude et sa mère Jocelyne: son frère Richard (Nathalie Beaudoin), sa soeur Martine, ses neveux Frédéric et Benjamin ainsi que nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, 2601, chemin de la Canardière, Québec, G1J 2G3, Tél: 418-663-5000.