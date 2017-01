BERGERON, Frère Claude s.c. (Frère Esdras)

BERGERON, Frère Claude s.c.

À Québec, le 5 janvier 2017 est décédé le frère Claude Bergeron (Frère Esdras) de la communauté des Frères du Sacré-Cœur. Il était âgé de 91 ans et neuf mois, dont 73 ans de vie religieuse. Enseignant pendant presque toute sa vie active, il a aussi été directeur-fondateur (1969-80) et comptable-secrétaire (1980-1994) du Collège du Champigny.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil son frère Jules (Gizèle Hallé) ainsi que ses belles-sœurs Marthe Therrien (feu Gabriel) et Denise Cloutier (feu André). L'ont précédé dans la mort ses sœurs Thérèse et Claire, ainsi que ses frères Gabriel, André, Jacques et Pierre. Il laisse aussi dans le deuil des cousins, des cousines ainsi que de nombreux neveux et nièces. Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances àle dimanche 8 janvier 2017 de 19 h à 21 h età compter de 10 h jusqu'àL'inhumation suivra au cimetière de la communauté. La direction des funérailles a été confiée à