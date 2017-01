CÔTÉ, André



À l'hôpital régional de Portneuf, le 4 janvier 2017, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur André Côté, fils de dame Louisette Morin et de feu monsieur René Côté.La famille vous accueillera à l'église, à compter de 10 h pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil, outre sa mère Louisette; ses frères et sœurs: Diane (Réjean Labrie), Louise (André Fortier), Jean-Yves (Solange Huet) et Marc, ses neveux et nièces: Cindy, Melen et Mandy ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2ième étage de l'hôpital Régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.