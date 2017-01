Alberto Manguel à la Maison de la littérature

Alberto Manguel, citoyen canadien depuis 1985, connaît très bien la littérature canadienne et québécoise et tient en haute estime Anne Hébert, Yves Beauchemin, Marie-Claire Blais et Kim Thuy, ajoutant toutefois que «toute liste est injuste». Il apprécie particulièrement l’œuvre de Gaétan Soucy. «Il me semble un écrivain majeur de la ­littérature universelle.»