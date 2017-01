Alex Harvey 19e en Italie

Alex Harvey pourrait avoir bousillé ses derniers espoirs de terminer sur le podium du Tour de ski en terminant 19e du 15 km en style classique, aujourd’hui à Val di Fiemme en Italie, où il a glissé du quatrième au sixième rang au cumulatif après six épreuves sur sept.



«Le premier tiers de course a été bon, mais le reste était moyen, disons», a résumé laconiquement Harvey, qui n’a pas fini dans le top 10 pour un deuxième jour de suite.



Cologna fait mieux



À 10 minutes de la fin de la course remportée par le Norvégien Martin Johnsrud Sundby en 40 min 40 s, le Québécois s’est exclu de la réunion décisive des grands dirigeants du peloton. Il a raté le convoi des 15 fondeurs formé durant la cinquième des six boucles de 2,5 km, auquel s’étaient notamment joints le Suisse Dario Cologna, le Français Maurice Manificat et le Finlandais Matti Hekkinen, tous en lutte avec lui pour le podium final du Tour.



Même s’il avait remporté dans le quatrième kilomètre le premier sprint et la récompense des 15 secondes de bonification, Harvey a toutefois gaspillé cette économie par la suite aux mains de Cologna qui, lui, en a obtenu 18 au total de sa journée. Le Suisse, septième de l’épreuve du jour, a ainsi conservé son troisième rang au cumulatif et porté d’une demi-seconde à 38 secondes son écart sur Harvey.



«Ça allait bien dans les montées et je n’ai pas l’impression que ce premier sprint m’a pris trop d’énergie. Je me sentais quand même bien, mais on dirait que c’était moins bon que les autres jours», a-t-il commenté.



Podium «difficile»



Le podium ultime s’est donc éloigné du champ de vision de l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges. Les enjeux à surveiller se trouvent maintenant dans la capacité du Russe Sergey Ustiugov, deuxième aujourd’hui, a conservé son avance en tête du classement, puis dans celle de Cologna à résister à la menace maintenant diluée de ses poursuivants.



On sent dans les propos de Harvey qu’il ne croit plus au podium de ce Tour. Il devra attendre 38 secondes avant de s’élancer derrière Cologna, demain, lors de la poursuite de 9 km en style libre qui culmine avec une ascension de 3,5 km de l’Alpe Cermis, une pente de ski alpin de Val di Fiemme.



«C’est sûr que c’est décevant, mais je suis encore à 19 secondes de la quatrième place. Ce n’est quand même pas si loin, mais c’est sûr que le podium va être difficile. Même si Dario (Cologna) n’est pas trop loin, ça va être difficile. En plus, il y a Hekkinen qui est un super grimpeur. Je pense que c’est pas mal lui le favori pour terminer troisième.»

15 km Val di Fiemme

Résultats

1-Martin Johnsrud Sundby, Norvège, + 40 min 40 s

2-Sergey Ustiugov, Russie, + 2,2 s

3-Matti Hekkinen, Finlande, + 2,8 s

7-Dario Cologna, Suisse, + 3,8 s

13-Maurice Manificat, France, + 16,3 s

19-Alex Harvey, Canada, + 38,7 s

Tour de ski

Cumulatif (6 étapes sur 7)

1-Sergey Ustiugov, Russie, 2 h 54 min 20 s

2-Martin Johnsrud Sundby, Norvège, + 1 min 11 s,9 s

3-Dario Cologna, Suisse, + 2 min 4 s,1 s

4-Matti Hekkinen, Finlande, + 2 min 32 s,9 s

5-Maurice Manificat, France, + 2 min 34 s,6 s

6-Alex Harvey, Canada, + 2 min 42 s,5 s

7-Marcus Hellner, Suède, + 2 min 54 s,5 s