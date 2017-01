Courte victoire par «shido» pour Beauchemin-Pinard

MONTRÉAL - Les meilleurs judokas au pays étaient à Montréal, samedi, et la Québécoise Catherine Beauchemin-Pinard fait partie de celles qui ont savouré la victoire à ces Championnats nationaux élite.

Beauchemin-Pinard a donc vaincu sa bonne amie Stéfanie Tremblay au terme d’une finale chaudement disputée chez les moins de 63 kg.

En meilleure position pendant la majeure partie du combat, Beauchemin-Pinard s’est finalement imposée par «shido», soit une pénalité décernée à son adversaire.

«C’est sûr que je suis contente d’avoir gagné, mais puisque nous sommes des partenaires d’entraînement, nous nous étions promis de ne pas gagner par shido, a commenté Beauchemin-Pinard, lors d’une entrevue accordée peu après sa victoire. On ne voulait pas un judo fermé, mais ç’a s’est quand même fini comme ça.»

Avec ce respect bien senti entre les combattants, mais aussi grâce à une foule partisane, les judokas québécois ont été nombreux à apprécier cette présentation de Championnats nationaux à Montréal.

«Il y a plus de gens qui t’encouragent, ça change la dynamique comparativement à une compétition internationale», a fait remarquer Beauchemin-Pinard.

Une bonne préparation

Même si le calibre était moins relevé qu’à l’international, l’athlète du club de Saint-Hubert a pu se servir de l’événement comme préparation.

«C’est toujours bon pour répéter sa routine, gérer le stress d’avant-combat, savoir quoi manger, des choses comme ça», a indiqué Beauchemin-Pinard, qui fera partie de la délégation canadienne en Europe, notamment à Paris et à Dusseldorf, au mois de février.

Cantin et Margelidon parmi les vainqueurs

Parmi les autres Québécoises ayant dominé leur catégorie lors de ces Championnats nationaux élite, il faut mentionner Yumi Amal Bellali, chez les moins de 52 kg, et Mina Coulombe, chez les moins de 78 kg. Du côté masculin, Alexandre DiBartolo (60 kg), Jacob Valois (66 kg), Patrick Cantin (73 kg), Arthur Margelidon (81 kg) et Kevin Gauthier (plus de 100 kg), tous originaires de la Belle Province, ont notamment triomphé.

Dans le cas d’Antoine Bouchard, qui s’était signalé avec une cinquième place aux derniers Jeux olympiques de Rio, il a obtenu une médaille de bronze. Celui-ci a effectivement été éliminé en demi-finale à la suite d’une défaite contre Cantin, chez les moins de 73 kg. Bouchard se bat généralement à un poids de 66 kg.