Dalida revit au cinéma

Trente ans après son suicide, l’interprète de Bambino se retrouve au cœur d’un biopic qui retrace le parcours d’une femme complexe et vulnérable. Le Journal a pu s’entretenir avec l’acteur Riccardo Scamarcio, qui joue Orlando, le frère de Dalida, dans le film.

«Dalida n’est pas n’importe quelle ­femme», peut-on entendre dans la bande-annonce du nouveau film de Lisa Azuelos consacré à la mythique chanteuse née au Caire en 1933. Cette phrase, c’est Riccardo Scamarcio qui la prononce. L’acteur italien, vu notamment dans Romanzo Criminale et To Rome with Love, campe dans le film le frère et producteur de Dalida, Orlando. «C’est la seule personne encore en vie qui peut nous dire qui était vraiment Dalida», a expliqué Scamarcio, que Le Journal a rencontré au Festival International du Film de Marrakech.

Une ressemblance troublante

Avant de débuter le tournage, l’acteur a rencontré Orlando, âgé aujourd’hui de 80 ans. «Quand il me parlait de sa sœur, je pouvais voir ses yeux briller. On sent que c’est un sujet qui le touche ­encore beaucoup», a témoigné Riccardo Scamarcio.

Photo WENN

Mais la vraie surprise du film se nomme Sveva Alviti. Inconnue du grand public, le top modèle italien de 32 ans n’avait ­aucune expérience du cinéma avant de se glisser dans les habits de Dalida. Et sa ­ressemblance avec la chanteuse est assez troublante à l’écran. «Lisa (Azuelos) voulait quelqu’un de naturel, dont le visage n’était pas connu, pour qu’on ne voie pas l’actrice derrière Dalida», a commenté Riccardo Scamarcio. «Sveva a fait un travail d’identification totale. C’est incroyable ce qu’elle a fait. Elle a dû s’entraîner à ­chanter et à danser. Et elle ne parlait pas du tout français. Mais quand tu la vois dans le film, tu ne vois pas une actrice. ­Sveva, c’est Dalida!»

Suicides en série

Écrit en collaboration avec Orlando, le film dresse le portrait intime d’une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie privée, tout en menant une brillante carrière dans la chanson. Alors qu’elle rêvait d’être une «femme normale», Iolanda Cristina ­Gigliotti dit Dalida a connu une ascension fulgurante, un succès qui l’a conduite à ne vivre que pour la chanson, jusqu’à son ­suicide en 1987.

Épanouie sur le plan professionnel, la ­diva n’a pas été épargnée par les drames. Plusieurs de ses amants se sont ainsi ­suicidés, tels Luigi Tenco en 1967 et ­Richard Chanfray en 1983, tout comme son mari et mentor Lucien Morisse (incarné par Jean-Paul Rouve dans le film) en 1970. «Je me demande si je ne suis pas maudite», avait déclaré la star après le suicide de Richard Chanfray, qui l’avait plongée dans une profonde dépression.

«Pour moi, Dalida est un vrai personnage de tragédie grecque», a confié Riccardo Scamarcio au Journal. «C’est un ­personnage extraordinaire qui a quelque chose de mystique. Le film va aider à mieux la comprendre, tout en gardant une part de mystère. Le film montre bien aussi le ­niveau de solitude de Dalida et à quel point le métier qu’elle faisait pouvait être cruel et pouvait la faire souffrir.»