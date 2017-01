Déjà 7 jours

Je sais que 2017 n’a qu’une semaine de vie jusqu’à présent, mais comment ça se passe pour vous? De mon côté, je suis en vacances jusqu’à lundi et aucune de mes idoles n’est décédée donc, comme on dit en anglais : so far, so good.

C’est aussi une bonne période pour me poser des questions existentielles, comme : Pourquoi est-ce que je ne me suis jamais acheté d’abri Tempo? Pourquoi est-ce que j’ai ce blocage psychologique avec le fait d’avoir un gros sac de plastique pour char dans ma cour? Pourquoi est-ce que je me complique la vie à déblayer mon VUS quand il neige? Est-ce que ça me fait sentir viril? Si c’est le cas, clairement, ça ne m’en prend pas gros. En tout cas, je mets ça sur ma liste de choses dont je dois parler à ma psy.

Patate de divan

J’ai quand même dû travailler un peu pendant mes vacances, ce qui n’était pas prévu. Après avoir vu les Walking Dead et Breaking Bad de ce monde (ainsi qu’une dizaine d’autres séries), il a fallu que je travaille fort pour en trouver une autre qui me fait dire : «OK, juste un autre épisode», pour ensuite réaliser que ça fait deux levers de soleil qui viennent de me passer dans la face.

J’ai aussi remarqué quelque chose d’un peu triste en ce début d’année. Les vœux du Nouvel An se font de moins en moins entendre. Avant, on pouvait entendre les souhaits de bonne année jusqu’à la fin janvier avec la phrase classique qui la précédait : «Y’est jamais trop tard pour se le dire... » sans oublier le petit rire qui va avec.

Bien sincèrement, je ne crois pas avoir entendu un seul «Bonne année» après le 3 janvier cette fois-ci, comme si c’était déjà out! C’est la même chose pour les textos et les souhaits envoyés sur Facebook. Il n’y a pas si longtemps, on en recevait une cinquantaine, mais depuis 3-4 ans, le nombre diminue. On écrit tous un statut sur notre page Facebook pour le souhaiter à notre entourage et, dans notre tête, notre job est faite, on passe à autre chose. De mon côté, je prends quand même le temps d’appeler ceux que j’aime vraiment. Donc, si vous avez reçu un texto de ma part, mes chers amis, ça veut peut-être dire qu’on doit travailler notre amitié en 2017. Je suis un peu old fashion. Ça se mérite du contact humain.

Une mésaventure

En fait, je dis que 2017 commence bien, mais il m’est quand même arrivé un malheur. Mardi, je suis allé à la piscine pour mon entraînement de natation. Petit arrêt à la salle de bain avant de sauter dans la piscine et oups, j’échappe mes lunettes dans la toilette. Même si l’eau était propre, le dédain s’est vite manifesté. J’ai cherché une place tranquille pour brûler mes lunettes, seulement pour me faire dire qu’on ne peut pas faire ça dans un gym.

Finalement, j’ai décidé de faire mes longueurs sans lunettes. Oui, une autre chose qui me fait sentir viril... commencez-vous à comprendre que je ne mets jamais la barre très haut? Après quelques longueurs, j’avais déjà mal aux yeux. Je suis sorti de la piscine et en regardant dans le miroir, j’ai réalisé qu’il n’y avait plus de blanc dans mes yeux, que du rouge. C’est officiel, le look Twilight ne me fait pas bien.