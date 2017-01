Des Doors à Bowie, les grands albums dans l’histoire du mois de janvier

Janvier est souvent considéré comme un temps mort en musique. Mais au fil des ans, de grands albums, qu’ils aient été des succès populaires ou critiques (ou les deux, ça arrive) sont parus durant le premier mois de l’année. Le Journal a remonté jusqu’aux années 1960 pour vous présenter son palmarès des dix meilleurs albums de janvier. Le tout est, comme toujours, sujet à débats.

1. The Doors

The Doors

4 janvier 1967

Chef-d’œuvre du rock psychédélique des ­années 60, le premier album des Doors ­compte un trio de singles exceptionnels, Break On Through (To The Other Side), Light My Fire et l’épique The End. Ce n’est pas pour rien que The Doors a été admis en 2015 dans le très sélect Registre national des enregistrements du Congrès des États-Unis.

2. The Beatles

Meet The Beatles !

20 janvier 1964

Tous les artistes de la planète voudraient compter dans leur discographie un album s’amorçant avec I Want To Hold Your Hand et I Saw Her Standing There. ­Première parution sous l’étiquette Capitol Records, Meet The Beatles! était la version américaine de With The Beatles, précédemment paru au ­Royaume-Uni.

3. Led Zeppelin

Led Zeppelin

12 janvier 1969

Comme les Doors, Led Zeppelin a frappé l’imaginaire des fans de rock avec son premier enregistrement. Mal reçu par plusieurs critiques à sa sortie, Led Zeppelin a néanmoins mis quelques années avant de s’imposer comme un des grands albums de rock.

4. Adele

21

24 janvier 2011

Où situer 21? D’un côté, il faut saluer une performance commerciale hors du commun pour une artiste de l’ère du numérique. De l’autre, le manque de recul historique face à la valeur de l’œuvre nous ­empêche de le placer plus haut dans la liste.

5. Janis Joplin

Pearl

11 janvier 1971

L’une des plus puissantes voix féminines de l’histoire du rock, Janis Joplin nous a quittés trop tôt, à 27 ans, quelques mois avant la sortie de ce bijou de blues rock porté par les marquantes Me and Bobby McGee et Cry Baby.

6. Simon & Garfunkel

Bridge Over Troubled Water

26 janvier 1970

Comme Joplin, l’ultime album de Simon & Garfunkel est une œuvre marquante. Bridge Over Troubled Water figure ­avantageusement dans ­plusieurs listes des meilleurs disques de tous les temps grâce à des chansons du calibre de la pièce-titre et Cecilia.

7. Daft Punk

Homework

20 janvier 1997

Propulsé par les succès Da Funk et Around The World, Homework a tourné pour de bon l’attention du monde entier vers les artistes de la scène électronique française, la fameuse French Touch.

8. Pink Floyd

Animals

23 janvier 1977

Même s’il est pris en sandwich entre les phénoménaux Wish You Were Here et The Wall, Animals est tout de même l’un des albums les plus célébrés du groupe britannique.

9. Phil Collins

No Jacket Required

25 janvier 1985

L’un des porte-étendard de la pop des années 1980, Phil Collins a atteint des sommets avec No Jacket Required et ses succès radio One More Night, Sussudio, Don’t Lose My Number et Take Me Home.

10. David Bowie

Blackstar

8 janvier 2016

L’histoire nous dira si Blackstar mérite de demeurer dans notre top 10. Pour l’instant, il y est de plein droit en raison de ses qualités artistiques indéniables et parce que David Bowie a rendu l’âme deux jours après sa sortie.