Explosion des plaintes pour des produits de beauté

De plus en plus de consommateurs sont en colère contre des entreprises de produits de beauté en ligne qui leur demandent sans avertissement des centaines de dollars. Le nombre de plaintes à l’Office de protection du consommateur concernant ces produits a explosé.

«C’est un torrent de plaintes. C’est la combinaison de l’efficacité fulgurante des réseaux sociaux et la promesse de produits gratuits. C’est très redoutable comme façon de faire», s’inquiète Gary Frost, directeur des services aux consommateurs à l’Office de la protection du consommateur (OPC).

Ces compagnies, qui apparaissent et disparaissent plus ou moins rapidement, aux dires de M. Frost, proposent via les réseaux sociaux des échantillons gratuits de crèmes anti-âge ou de produits de beauté.