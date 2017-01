SIROIS, Jean-Claude



À l'hôpital Notre-Dame-de Fatima de La Pocatière, le 3 janvier 2017, est décédé à l'âge de 86 ans et 1 mois M. Jean-Claude Sirois, époux de feu Mme Yvette Langelier et en secondes noces de Mme Pierrette Dionne; fils de feu Mme Éva Voisine et de feu M. Joseph Sirois. Il demeurait à Saint-Pascal, natif de Sainte-Hélène de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale dimanche 8 janvier de 19 h à 22 h et le lundi 9 janvier de 11 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Pierrette Dionne (feu Normand St-Pierre); les enfants de madame Dionne: Francine St-Pierre (Denis Sirois), Pauline St-Pierre (Sylvain Lemieux); ses petits-enfants: Gabriel (Émy Gauthier), Catherine, Molly, Shany. Il était le frère de: Thérèse (feu Louis-Philippe Pelletier), feu Roger (feu Albertine Thiboutot), feu Lionel, Émilien (feu Ghislaine Lévesque), feu Clément, feu Charles (Ella Robichaud), Raymond (feu Exilda Godin), feu Denis, feu Bertrand (Céline Vincent). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dionne: Marcel (Ghislaine Gauthier), Denise (Pierre-Paul Hudon); ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Sirois, Langelier, Dionne, St-Pierre et Mignault ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la