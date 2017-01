Focus KHL: des visages familiers

Beaucoup d’étoiles que nous observons dans le ciel n’existent plus, c’est bien connu. Certaines se sont éteintes depuis longtemps, même si leur lumière continuera d’atteindre la Terre pendant encore des siècles et des siècles. Il semble que la KHL (bien que le K signifie Kontinental et non Kosmic!) soit pareille, car plusieurs de ses étoiles, devenues supernovas depuis des millénaires, peuvent toujours y être observées.

Le week-end du match des étoiles 2017 de la KHL, qui aura lieu les 21 et 22 janvier à Oufa, regroupera son lot de vedettes du hockey. Les fidèles amateurs de la Ligue nationale se souviendront de plusieurs visages. Alors que la présence de l’illustre trio du SKA Ilya Kovalchuk, Pavel Datsyuk et Slava Voynov ne surprendra personne, celle du vétéran du Vityaz de Podolsk, Maxim Afinogenov, peut étonner.

L’ancien joueur de la LNH, qui n’a jamais comblé les espoirs des Sabres de Buffalo, a 37 ans et il joue dans l’une des pires équipes de la Ligue. Mais son nom et sa longévité étaient suffisants pour que le comité de sélection de la Ligue en fasse le représentant du Vityaz. Le fait qu’Afinogenov, un joueur qui ne fait plus souvent bouger les cordages, soit le joueur le plus méritant du Vityaz en dit long sur le bassin de talents de la Ligue.

Une autre «vieille étoile» sélectionnée par le comité de la compétition est Jonathan Cheechoo. Le joueur de 36 ans du Slovan de Bratislava a récolté 27 points, dont 11 buts, en 45 matchs. Si certains s’attendent à plus d’une vedette de hockey dans la KHL, l’étoile de Cheechoo continue de briller. Sport-Express a néanmoins réagi à ce choix en disant que «ce vétéran respecté en est à sa dernière saison puisque le Slovan joue seulement deux bons matchs par mois».

Huit joueurs canadiens

Avec la sélection de Cheechoo, le week-end des étoiles présentera un bastion de huit joueurs canadiens. Quatre d’entre eux seront dans l’équipe de la division Bobrov: le défenseur Charles Genoway, de Jokerit, et les avants Cheechoo, Matt Ellison, du Dynamo de Minsk, et Francis Paré, du Medvescak de Zagreb.

Paré, un ancien marqueur de 54 buts dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, est devenu un joueur assez productif pour la concession établie en Croatie.

Le défenseur Mat Robinson (Dynamo de Minsk) et l’attaquant Brandon Kozun (Lokomotiv) représenteront le Cana­da dans l’équipe de la division Tara­sov, alors que le vétéran à la ligne bleue Chris Lee, de Magnitogorsk, jouera pour l’équipe Kharlamov. Nigel Dawes, des Barys d’Astana, se joindra quant à lui à l’équipe Chenyshev.

Talbot absent

Maxime Talbot, peut-être le joueur qui ressemble le plus à une étoile par­mi tous les joueurs canadiens évoluant dans la KHL, sera absent. L’ancien champion de la Coupe Stanley ne s’est pas adapté aussi rapidement que souhaité à la Ligue et sa candidature au match des étoiles en tant que représentant du Lokomotiv en a payé le prix. Bien que les performances de Talbot se soient améliorées dernièrement (voir le chiffre de la semaine), il n’a toujours pas mérité le titre d’étoile de la KHL.

La vedette du Championnat du mon­de junior Kirill Kaprizov, véritable héros à Oufa, sera présent. Ses 30 points en 37 matchs méritaient certainement qu’on lui fasse une place dans la sélection. On ne peut toutefois pas en dire autant d’Afinogenov et de Cheechoo.

Le contrat de Szczechura prolongé

Paul Szczechura est apparemment un très bon ajout au Traktor de Tcheliabinsk. Le joueur de la Ligue américaine de hockey (LAH) est soudainement devenu le meilleur joueur de ce club de la KHL. Le Traktor, qui a vu l’un des siens, Evgeni Kuznetsov, entrer dans la LNH a de hauts standards d’excellence. Mais, apparemment, il ne fallait qu’un joueur hargneux de la LAH pour faire oublier Kuznetsov, la nouvelle vedette des Capitals.

Selon le directeur général du club, le Traktor a reçu pour Szczechura de nombreuses offres d’équipes prêtes à payer le gros prix. Mais Tcheliabinsk les a toutes refusées, car elle voit en Szczechura un de ses leaders pour la prochaine saison. Le Traktor travaille présentement à une entente de prolongation de contrat avec le joueur canadien. Toutes choses considérées, ce serait un choc si Szczechura décidait de quitter la Russie à ce stade-ci.

Le chiffre de la semaine : 5

Capture d'écran, Youtube

Nombre de points marqués par Maxime Talbot (un but et quatre aides) dans ses trois derniers matchs, ce qui lui a valu le titre de joueur offensif de la semaine dans la KHL. Talbot était à +5 dans ces parties et il a obtenu 11 tirs au but. Si son adaptation aux grandes surfaces se poursuit, le Lokomotiv pourrait devenir une force dans l’Ouest.