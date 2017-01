Fort Lauderdale: reprise des vols d’Air Canada dès samedi soir

FORT LAUDERDALE – Les vols d'Air Canada reprendront dès samedi soir de l'aéroport international de Fort Lauderdale, vers le Québec.

«Air Canada collabore avec l'administration aéroportuaire pour rétablir ses vols dès que possible, les premiers départs étant prévus le samedi 7 janvier en soirée», a fait savoir la compagnie aérienne.

Tout en remerciant les clients de «leur patience», le transporteur dit tenter de trouver de nouveaux vols. «Afin d'aider les clients à se rendre à destination dans les plus brefs délais, Air Canada prévoit ajouter des vols et exploiter de plus gros appareils au départ et à destination de l'aéroport international de Miami», précise-t-on.

L'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride a rouvert samedi au lendemain d'une fusillade ayant fait cinq morts. Le suspect Esteban Santiago, un ancien soldat américain vétéran de la guerre d'Irak, a été interpellé.

Au lendemain de la tuerie à l’aéroport de Fort Lauderdale, plusieurs Québécois ont dû retarder leur voyage, samedi, puisque des vols d’Air Canada provenant de Montréal-Trudeau ont été repoussés ou annulés.

La compagnie aérienne a décidé d’accommoder les voyageurs en les transportant plutôt vers Miami. De là, les vacanciers ont pu prendre un autobus pour se rendre à destination.

«Nous avions un vol hier soir vers 18 h, a confié une voyageuse à l'aéroport de Montréal. Lorsque la tuerie est survenue, nous avons reçu des appels pour nous dire que le vol serait retardé ou même annulé.»

«Ça peut arriver partout dans le monde», a affirmé une autre femme qui s’apprêtait à prendre l’avion.

Le drame de Fort Lauderdale a fait cinq morts et six blessés, vendredi, provoquant la fermeture de cet aéroport très populaire auprès des Québécois. Le tireur de 26 ans, Esteban Santiago, était interrogé par le FBI au sujet de cette fusillade.