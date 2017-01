La plus belle 2017 de votre vie

Je vous la souhaite grandiose. Qu’elle soit la plus belle de votre existence en attendant 2018. J’aimerais bien offrir mes voeux à chacun de vous individuellement mais je dois aller pelleter. Alors, j’ai pensé à quelques noms comme ça...

Alexandre Radulov, arrête à la Clinique dentaire Rive-Sud, va voir mon dentiste Claude Martel et il va te faire un bon deal, étant donné que tu es cassé.

Claude Larose: (Sherwood) Faire mouler deux palettes pour Radulov.

Érik Péladeau: Me retourner mon appel de 2016.

Stéphane Talbot: Redevenir pro au Québec et plein de passes sus le tape.

Gilles Duceppe: On dirait qu’on ne te voit plus depuis que Justin t’a appelé «Mon Amour».

Bernard Landry: Tout doucement, devant le beau grand fleuve tranquille, dans cette Verchère aussi tranquille, avec votre douce... et belle Chantal. Photo Pierre-Paul Poulin

Lynda Lemay: Même quand je ne te vois pas, je te vois.

François Cousineau: Paroles et musiques d’amour, et Magog qui chante et danse.

Janick Fortin: Des nouvelles de toi en 2017, grand cœur au petit corps.

Mario Checcini (RNC Média): Parler de radio avec passion... pis moé.

Georgie Alladio (Déklic Photo): User ton drône à la corde.

Pierre Marchand: Des idoles qui rajeunissent. Photo Chantal Poirier

Éric Lapointe: Des shows avec ton frère Hugo. J’adore.

Jocelyn Démétré: Lâcher un peu la pêche... et va finir ton livre.

Brigitte Larochelle: Juste me faire savoir où t’es rendue depuis la fermeture du Christies.

Bob Le Pompier: Candidat à la mairie de Playa Del Carmen.

Éric Légaré (Hockey Supremacy): Que la Chine joue au hockey. Tu vas en vendre des ti-bâtons.

Claude Brodeur: Qu’on revoit ta belle grosse face, mon intronisé. C’est pas Martin la star dans la famille, c’est toi.

Marie-Ève Dicaire: Boxer sans que ton beau visage soit touché.

Francis Lafrenière: L’année de l’éclosion dans le ring.

Réjean Tremblay: Un clavier sur ton Harley et un ordi qui part à pédale.

Jean-Pierre Martel (Publicité Martel): Les deux pieds sur le pouf de la retraite, petit rouge, et change les Pampers.

Messmer: Peux-tu m’endormir quand il fait frette?

Shea Weber: Que tu vois la beauté du hockey au Québec... en juin.

Lisette Adam: Swinger moins vite. Tu vas pogner un ticket.

Robert Dubuc, l’agriculteur de Ville-Mercier: En 2017, on arrête de le dire, pis on le fait. J’sais pas quoi, mais on le fait.

Martin Brière (RDS): Que tu amènes tes deux gars aux pratiques pour de la misère agréable.

Jean Beaulne: De la joie plein tes bottines.

Rémon Boulerice (amoureux et gérant de Véronic DiCaire): Être sur le dernier vol du commandant Piché avec ta douce.

Le pont Champlain: Passer le flambeau.

Richard Desmarais: Un petit lunch et on met le projet en marche. Je ne t’ai pas trouvé en 2016, t’étais où? Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Céline: Cette année, pas seulement René-Charles. Toi aussi tu viens à la pêche chez Réal Massé.

Jacques Demers: Ça va débloquer, Coach. Lâche pas.

Yvon Michel: Une année de ceintures.

Peter McLaod: Tout doucement dans ton nouveau Cessna, amener ton amoureuse au Kanawata.

René Noël (Golf le Mirage): Un birdie en smoking.

Nathalie Fecteau (Ciné-Québec): Ta passion sur grand écran.

Daniel Lemire: Calmer Pierre Verville. Mission impossible.

Richard Martineau: Porter plainte pour trop de jouissances de la vie et un beau souper à quatre.

Alexandra Croft (GYM): Des cuisses d’acier pour aller avec tes...

Sylvain Lefebvre (Ice Caps de St-John): Redécouvrir que la pizza après les matchs est meilleure à Laval qu’à Terre-Neuve.

Christian Péloquin (guitariste): Apprendre à jouer de la ligne à pêche en sol majeur.

Claude Prégent: Que les Québécois reviennent à la belle chanson française et québécoise.

Richard Moisan: Une superbe journée avec Michel Robitaille. Un bon match et souper à ton paradis du club de golf de St-Hyacinthe. Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Pierre Karl Péladeau: Retrouver la pente douce et des folies avec les enfants.

Nicolas Boulay: Que le fun revienne chez les Alouettes et que tu en étampes un par match.

Mario Tremblay: Défi: apprendre 30 mots en espagnol, dont Viva Mexico!

Justin Trudeau: Inviter Trump à visiter une mosquée déguisé en Indien.

Robert Beaudry: Travailler (un bien grand mot) avec ton frère. Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Julie Snyder: Une belle vie normale...

Michel Therrien: Rouler à l’envers sur Sainte-Catherine un après-midi de juin.

Pierre «Steamer» Ouellet (préposé à l’équipement du Canadien): Que les dernières serviettes à laver dans le vestiaire sentent le champagne.

Les gars de Fornoteca (Fours à pizza et traiteurs): Une année all dressed, extra succès.

Réjean Houle: Un fatbike du Canadien.

Kevin Parent : Sortir de ta retraite au hockey. Tu vas te ramasser avec une bedaine.

Joseph Porco (Pizza Como) : T’es pas obligé de changer de voiture chaque saison.

René Dépatie (Viandes AMS) : Une autre belle soirée comme la fois avec Michèle Richard.

Chris Nilan: Chris Nilan on TV... in french. C’est pour quand, les jointures?

Michel Hamelin (Chef de la sécurité dans les sports de combat): Que les gars se réveillent vite après le K.-O.

Jean Perron: En juin, ça fera 30 ans. Incroyable.

Paul Houde (98,5): Prospérité au plafond.

Serge Bruneau (Les Enfants terribles): Que Montréal s‘embaume des douces odeurs qui émanent du sommet de la Place Ville-Marie.

Michèle Richard: Le retour des boîtes à gogo.

Bruno Harvey (club de Golf Riviera de St-Bruno): Trou d’un coup sur un de tes écrans virtuels.

Solange et Guy de l’Auberge Godefroy: De l’amour pour Solange, de la santé pour Guy et échangez-vous ça tous les jours.

Marcel Leboeuf: Jouer encore tout nu sur scène à 62 ans. Une vraie bête! Photo MARTIN ALARIE

Gilles Proulx: Aimer à en perdre la raison.

Céline Rondeau: Retrouver mon numéro de téléphone.

Dominick Saillant (Canadien): Une photo de la coupe Stanley sur la couverture de ton guide de l’an prochain.

PJ Stock: On attend encore ton propre show à la télé?

Marcel Gagné (Canadian Tire St-Hyacinthe): Casser le 90 régulièrement au club de Saint-Hyacinthe.

Colette Provencher: Que du beau et du bon temps.

Mario Venne (Kanawata): Que la date de ton tournoi de pêche ne tombe pas le même week-end que le Fest-Force de Saint-Jean-de-Matha. J’y serai.

Tony Restninas du Skratch: Un bon lunch ensemble, ne serait-ce que pour tu me refiles de l’huile d’olive grecque.

Raynald Brière (RNC Média): Toi, ça te prend un bon consultant. La pognes-tu?

René-Charles Angélil: Pas de conseils de pêche cette année. On va voir si tu as de la mémoire.

Robert Ruel (Jardins Nelson): Prix Nobel de la gentillesse.

Alain Sylvestre: Déclaré atteint de bonté incurable. Photo courtoisie

Roch Voisine: Que tu me rapportes le 410 à Manon.

Carole Noël: Un beau gars, riche, fin, qui réussirait à approcher Bella.

David Desharnais: Être la surprise des séries.

Isabelle « No Mercy » Mercier: All out.

Jean-Marc Gagné (Canadian Tire): Arrêter de commander de la pizza et de la poutine à minuit.

Commandant Piché : Que ton dernier vol soit le plus bel atterrissage à l’aéroport de la retraite.

Yvon Pedneault: Une couple de visites à la 31e équipe de la LNH.

Nathalie Boutin: Overdose d’allégresse.

Geoff Molson: Notez le changement d’adresse du Capri. Le ragoût de pattes va suivre.

Lyne Robitaille (Québecor): Beaucoup de temps pour toi et un petit deux heures pour moi. J’ai tellement aimé ce lunch que j’ai oublié de manger.

Sylvain Gagné (Sani-Estrie): Une vie d’ange.

François Doyon (Bistro des Bières Belges): Ne pas forcer le jeu quand le score est serré et passe le mot à David Létourneau qui va passer le mot à Maxime Brien.

Yvon Lambert: À toi et Danièle... le paradis jusqu’à la fin de vos jours, plus un an.

Jean Langevin: J’ai des cravates pour toi.

Elphège Roussel: Toutes les stars que tu souhaites dans la dernière envolée du Commandant Piché.

Sylvia Côté (Radio-Classique): Le moins de requiem possible.

Jacques Vincent (Rossignol): Faire confiance à ton slap shot. Arrête d’hésiter.

Fabienne Larouche: Que le paroxysme soit une journée tranquille.

Guy Lapointe: Découvrir de nouveaux tours à jouer, version 2017... genre de la Vaseline sur un iPhone 7.

Vincent Damphousse: Du bonheur de la tête au grenier.

Paul Lalanne (Soudure Désilet): Que tes deux filles mettent leurs vers toutes seules à la pêche.

Jean Brault: Que 2017 soit l’année du Fatbike à travers toute la LNH.

Shana Berti: Une entrevue avec Madonna sur le bord de «ma» piscine.

Benoît Labelle (Construction JCB): Un nombre record de participants tripants au Défi des cent trous de golf de la sclérose en plaques.

Stéphane Richer: Un échange de couples. Tu joues avec Manon et je joue avec Lisa. On va vous planter et vous paierez le vin.

Christian Tortora: Un livre sur toi.

Annie Pelletier: Arthur sera-t-il enfant unique? Force-toi un peu.

Marion Burrelle (Criminaliste): Que tu recommences à jouer au hockey, mais pas en goon.

Réal Massé: Une roue du roi, une pêche à la mouchetée, une autre à l’arc-en-ciel et un match de golf. Tout dans la même journée et sur la même pourvoirie.

Jean-Charles Lajoie: Touche à rien, toi.

Jacques Gatien (Starfrit): Inventer quelque chose qui occupe Hélène.

Éric Lucas: Que ton expérience se transmette à un champion.

Michel Bergeron: Ne plus parler des Nordiques au passé ou au futur, mais bien au présent. Photo courtoisie, Julien Cauvin

Véronic Dicaire: Une vingtaine de voix de plus.

Jacques Beaudry (Journal de Montréal): Débordement de profusion.

Gerry Frappier (RDS): Décrocher les truites de Catherine.

Sonia Vaillancourt et Jacques Martin: Déclarés dépendants de la tendresse entre l’île des Sœurs et Pittsburgh.

Hélène et Élise Béliveau: Gardez le flambeau bien haut.

Pierre Dion: Faire la mise au jeu d’un match Canadien-Nordiques.

Marlyne Perrin (Piscines Perrin): Un amoureux qui aime le chlore.

Sean Couturier (Flyers de Philadelphie): Jouer au Centre Bell avec le chandail local.

Normand Léveillé: Que la joie manque de brake.

Michel Choinière (Canadian Tire Valleyfield): Un incroyable rêve de 52 semaines. Photo TZARA MAUD

Caroline Néron: M’enseigner à faire de l’argent.

JJ Daigneault: Que se vide l’infirmerie.

Dany Doucet: Après une heure de vol, trouver un beau Mac en plein bois.

Gilbert Delorme: Faire une belle job de grand-papa.

Norman Byrns: C’est ben beau la pêche et la chasse, mais il y a le golf aussi. Y a pas juste le fun dans la vie, il y a le plaisir aussi.

Mitch Perreault (Le Capri): Que tes clients te suivent... surtout Yvon.

Yves Lévesque (maire de Trois-Rivières): Trois-Rivières, capitale du Nirvana.

Mario Lirette: Devenir l’idole des idoles.

Carole Bergeron (psychologue): Réactiver le voyage en Nouvelle-Zélande.

Jean Pagé: Te faire goûter à «ma» tourtière.

Ménick: Un beau matin, Donald Trump débarque au salon, et tu lui coupes la couette.

Annie Benayoun (Voyages Idéal): Voyage de golf au Maroc avec un groupe, Stéphane Talbot et quelques anciens Canadiens. Photo courtoisie

Patrick Bruel: Composer pour le Québec, ton deuxième chez-toi chez les Savard.

À YGREK: Dessiner tes mémoires et le retour des Nordiques.

Jean Bédard (Brasserie Sportive): Des ailes, des ailes et des ailes.

Alain Chalut: Je ne crois pas que ton cœur puisse s’ouvrir encore plus grand pour tes concitoyens. Que les gens d’affaires de Joliette embarquent.

Ron Fournier: Tu as assez de chansons. Tu dois endisquer en 2017.

Paul Gaulin: L’Halloween à Mougin sur la Côte d’Azur.

Daniel Gilbert: Ne jamais laisser Norman Byrns seul avec une boîte de beignes.

Dan Lacroix: La face dans la Coupe au mois de juin.

Stéphane Waite: Que ton Carey les plante tous.

Stéphane Guay: Qu’International 2000 ne ferme même pas un mois dans l’année.

Denis Labrecque: Rappel amical. C’est à mon tour à tirer cette année.

Guy Lafleur : Une étampe à autographe. Photo courtoisie

Claude Poirier: Et si on allait dîner ensemble une seule fois en 2017 pour se rappeler le bon temps.

Fatima Houda-Pépin: Un beau retour en politique.

Ti-Guy Émond: Pénurie totale de tristesse.

François Vidal (peintre): Les couleurs du sommet.

Rodger Brulotte: Des pages et des pages de bonheur. Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Denis Coderre: Le plus beau 375e de ta vie, et ensuite, les Expos.

Kevin Dufresne: En plus des joueurs du Canadien, que tout le monde découvre l’excellence de ton lave-auto au DIX30.

Claude Boulay et Diane: Se revoir au paradis de l’autre côté du pont de bois à Hilton Head.

Édith Butler: Que tu me montres à chauffer ta pépine.

Serge Savard: Que le monde découvre ta grande générosité, ton grand cœur.

Monique Dépatie: Que ta loge Molson du Centre Bell soit toujours la dernière à fermer après les matchs.

Claude Juteau: Tant qu’à y être, dîner avec un ours à ton Western Trophee Outfitters de la Saskatchewan.

Jean Lapointe: Le ciel, sans y aller.

Harold Gagné TVA: Être reconnu comme le reporter qui guérit.

Claudette Généreux (Resto d’Émélie): Une piste de ski-doo qui passe dans ta cour.

Francis Bouillon: Des recettes de chevreuil.

Simon Beaudry: Rencontrer le producteur qui accote ton génie.

Michel Demers: Que l’on ramène ton frère Jacques sur un terrain de golf, ne serait-ce que pour prendre une bière.

Marc Bergevin: Tchèquer si y aurait pas un autre Radulov qui traîne.

Michel Perreault (Festi-Force Saint-Jean de Matha): À fond la caisse, à bras raccourcis.

Isabelle Charest et Steve Charbonneau: Steak, patate, blé d’Inde, amour.

Louisa Déry (Films Milou): Trouver Georges dans ta lentille.

Marc Juteau (Classic Auctions): Que tu vides le sous-sol de Wayne Gretzky.

Que 2017 ne vous change que vers le mieux, le meilleur