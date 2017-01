La présidente des cols bleus perd son bras droit

Le bras droit de la présidente des cols bleus de Montréal vient de démissionner avec fracas afin de se distancer le plus possible de ses décisions controversées, a appris Le Journal.

La nouvelle année amène son lot de nouveaux problèmes pour la présidente du plus important syndicat municipal au Québec.

Dans une lettre transmise à Mme Racette et obtenue par Le Journal, le vice-président du syndicat des cols bleus et adjoint à la présidente, Michel Martin, a annoncé qu’il quitte son poste d’adjoint et retourne travailler à la Ville.