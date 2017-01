La stratège de Donald Trump, Kellyanne Conway, annule sa visite en Alberta

CALGARY - Kellyanne Conway, la directrice de campagne de Donald Trump nommée conseillère sur son équipe rapprochée juste avant Noël, a annulé la visite en Alberta qu’elle devait effectuer ce mois-ci à l’invitation d’un groupe conservateur de cette province.

L’organisation Alberta Prosperity Fund avait annoncé la visite de Mme Conway en Alberta le 29 novembre dernier, soit quelques semaines après la victoire de Donald Trump. Mme Conway avait été la directrice de la campagne de M. Trump pendant deux mois et demi jusqu’à la victoire de ce dernier. Juste avant Noël, le 22 décembre, le président élu l’a nommée conseillère du président, un nouvel emploi assurément très prenant.

«Je peux vous dire que le bureau de Mme Conway et le nôtre ont essayé par tous les moyens de faire en sorte que cela fonctionne et, malheureusement, une visite n’est tout simplement pas possible en ce moment», a indiqué dans un communiqué, samedi, Barry McNamar, président et fondateur du Alberta Prosperity Fund.

Pendant son séjour en Alberta, Kellyanne Conway devait visiter les sites d’exploitation des sables bitumineux dans la région de Fort McMurray et devait s’entretenir avec des dirigeants d’affaires albertains à l’occasion d’un dîner-bénéfice privé le 12 janvier.

Tous les billets pour l’événement avaient été vendus en quelques jours seulement après l’annonce du mois de novembre.

Aucune autre date pour une visite de Kellyanne Conway en Alberta n’a été convenue pour l’instant et le Alberta Prosperity Fund remboursera les personnes qui avaient acheté leur billet pour le dîner du 12 janvier.