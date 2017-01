L’année cinéma 2016 en 25 chiffres surprenants

Selon des analystes des studios MGM, Ben Hur de Timur Bekmambetov serait le plus gros flop de l’année avec des pertes de 120 millions $!

La durée de la bande-annonce, mise en ligne en 2016, du film Ambiance. Réalisé par le Suédois Anders Weberg, le long métrage sera prêt en 2020 et durera... 720 heures!

Avec ses recettes de 782 millions $ au box-office pour un budget de production de 58 millions $, Deadpool a été le succès-surprise de l’année! En mai, il est devenu le film classé «R» aux États-Unis le plus rentable de tous les temps. Le précédent record datait d’il y a 15 ans et avait été établi par La matrice rechargée.

L’âge de Jennifer Lawrence lorsqu’elle a été nommée aux Oscars pour Joy en janvier, devenant ainsi la plus jeune actrice à obtenir quatre nominations pour son jeu.

Le nombre de visionnements, en 24 heures, de la bande-annonce de La Belle et la Bête, devenue la plus regardée de l’année. Mise en ligne le 14 novembre, cette bande-annonce a battu celle de Cinquante nuances plus sombres qui a été visionnée 114 millions de fois!