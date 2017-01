Le Chalet en 6 points

Puisque la télésérie québécoise Le Chalet sera de retour avec de ­nouveaux épisodes cette semaine (10 janvier à 17 h 30, à VRAK), ­l’occasion est idéale pour expliquer pourquoi on l’aime autant!

1. Les personnages de l’émission Le Chalet, en plus d’être attachants, vivent des choses vraies, par exemple des problèmes à l’école ou au niveau financier, et ils sont à la quête de leur identité personnelle. Bref, comme tout le monde!

2. Les comédiens qui se cachent derrière ces personnages (Catherine Brunet, Julianne Côté, Sarah-Jeanne Labrosse, Antoine Pilon, Félix-Antoine Tremblay et Karl Walcott) sont talentueux et proches de leurs fans.

3. Avec la température qu’on connaît, qui n’a pas envie d’aller «faire» du chalet? Même les plus frileux qui refusent de mettre les pieds dehors se laisseront inspirer par la gang du Chalet!

4. Les adolescentes qui s’intéressent à la mode sont également heureuses de pouvoir s’inspirer des styles des trois filles de la série: Sarah la girly, Lili la «confortable» et Cath la funky.

5. Évidemment, on adore les intrigues amoureuses de cette série... et celles qui se poursuivent derrière la caméra (comme Catherine et Antoine)!