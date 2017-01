Le confort en plein cœur de Magog

On passe un agréable séjour à l’Auberge du Grand Lac de Magog. On aime la ­décoration contemporaine et l’aspect pratique des chambres qui conviennent à tous les besoins. Et le confort, ­évidemment!

Située en plein centre-ville de Magog, l’Auberge du Grand Lac est parfaite pour profiter des nombreuses activités à proximité. La propriétaire Susan Chen, arrivée au Canada il y a 15 ans, propose un établissement qui convient autant aux familles qu’aux couples. Ici, 24 chambres de deux catégories disposent toutes d’une salle de bain complète (avec douche et bain) et accueillent jusqu’à quatre personnes.

La chambre Deluxe présente deux lits doubles alors que la Royale offre une ­spacieuse pièce avec un très grand lit ainsi qu’un canapé-lit. On apprécie leur design contemporain, l’espace détente avec ses ­fauteuils en cuir, la table de travail de même que la vue de plusieurs sur le lac Memphrémagog. Les matelas et la literie sont ­confortables. De plus, le petit ­réfrigérateur de même que la cafetière dans chaque chambre sont pratiques.

Le déjeuner du Grand Lac

Au petit matin, on mange au restaurant Lan au rez-de-chaussée. Le déjeuner ­continental à la carte servi à l’auberge reste ­traditionnel avec ses œufs, bacon, saucisses, fruits frais et rôties, céréales froides ou chaudes, bagel au fromage à la crème ou pain doré. Au dîner et au souper, le restaurant de cuisine orientale suggère des mets traditionnels dont les populaires nouilles Pad Thaї et le poulet Général Tao. Les ­amateurs de cuisine asiatique y apprécient l’ambiance conviviale et détendue.

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 120 $. ­Déjeuner en sus.

Services

On bénéficie de forfaits variés (romantiques, gastronomiques, ski, spectacle...) selon ses envies.

Activités sur ­place

Un artiste local expose ses magnifiques toiles dans le hall d’entrée de l’établissement, les jolies couleurs vives et éclatantes sont ­inspirées des paysages ­typiques des Cantons-de-l’Est.

Activités tout près

En février, on se rend à pied à la fête des Neiges qui se déroule au Parc de la Pointe-Merry, à quelques mètres. On visite aussi les nombreuses boutiques sur la rue Principale, tout près et on fait du ski au Mont Orford.

Coordonnées

Auberge du Grand Lac

40 rue Merry Sud

Magog (Québec)

J1X 3L1

1 800 267-4039

www.grandlac.com