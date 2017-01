Le Drakkar ne peut rien face à l’équipe de l’heure

Accusant un recul de 3-0 en première période et 5-2 au début du troisième engagement, les visiteurs ont eu le mérite de ne jamais lâcher prise et ils ont bataillé jusqu’à la toute fin. David a bien essayé, mais Goliath a été trop fort.

Malgré tout, les joueurs du Drakkar ont refusé de baisser les bras et ont même donné des sueurs froides aux détenteurs du premier rang en réduisant l’écart à un seul but alors qu’il restait moins de 11 minutes à faire au match.

«Les gars n’ont pas abandonné. Même à 5-4, on nous a refusé un but qui aurait fait 5-5 et cela aurait pu changer les choses. Il y a toutefois eu trop de punitions inutiles ce soir (hier) et c’est l’élément négatif de cette rencontre», a résumé le pilote Martin Bernard, qui n’a pas hésité à clouer des joueurs sur le banc en raison de leur indiscipline.