Le rhume peut parfois être payant

Qui dit saison hivernale, dit malheureusement saison du rhume. On ne le souhaite à personne, mais il faut admettre que pour certaines entreprises, comme celle des Pastilles au miel Charbonneau, les virus sont payants.

L’usine, située sur la rue Saint-Émile dans le secteur de Chicoutimi-Nord, voit son chiffre d’affaires doubler durant cette période de l’année.

«C’est certain que nos ventes augmentent en fonction des épidémies, admet le propriétaire, Michel Langevin. Après Noël, il y a toujours une petite épidémie qui commence. Les maux de gorge... Les gens se serrent la main, se donnent des becs! Il y en a qui sont malades et qui distribuent leurs germes un peu partout. Alors pour nous, c’est excellent!»

Depuis 1925, ces pastilles, offertes en cinq variétés, viennent à la rescousse des gorges irritées. Cela fait maintenant 28 ans que Michel Langevin a repris les rênes de l'entreprise, dont le succès ne se dément pas.

«Ça dure à travers les années parce qu’on a un bon produit, qui est très simple. On cuit du miel, on met un peu de menthol, du beurre ou du citron, de l’essence qu’on peut mettre dedans, et c’est efficace. Le menthol va dégager les voies respiratoires et le miel va adoucir la gorge. Il n’y a pas d’agent de conservation. C’est fabriqué à la main, à l’ancienne méthode, et c’est la seule pastille au Québec qui contient plus de 10 % de miel», soutient le propriétaire.

Pas moins de 200 000 sacs de pastilles au miel sont mis sur le marché annuellement, pour une production impressionnante de plus de trois millions de pastilles.

En expansion

D’ailleurs, ce nombre continuera d’augmenter, grâce à une percée majeure pour l’entreprise. Depuis janvier 2016, les produits sont vendus partout au Québec, dans la majorité des pharmacies, magasins d’alimentation et dépanneurs.

«Les gens nous demandaient depuis longtemps à quel moment il allait y en avoir à Montréal, souligne M. Langevin. Bien là, ils en ont! Et ça fait boule de neige. Avec cette expansion, on va peut-être produire le double par année. Ça dépend de la façon dont ça va aller. On a commencé, mais il faut attendre que ça explose. Ils ont nos produits, ils sont distribués, ils sont dans des présentoirs. Là, on attend, mais la roue est partie pour nous autres et les pastilles sont bien aimées!»

Pour arriver à fournir les nombreux points de vente, l’équipe devrait éventuellement faire appel à de nouveaux employés. Le propriétaire rêvait de cette réussite depuis plusieurs années.

«C’est une fierté régionale, lance-t-il tout sourire. Les pastilles Charbonneau, ça fait tellement longtemps que ça existe et ça fait tellement longtemps que je veux que ça soit partout. Pour nous, c’est vraiment une joie.»

En chiffres

1925

Année depuis laquelle l’entreprise produit des pastilles au miel 1989 : Année au cours de laquelle l’entreprise est devenue la propriété de Michel Langevin

1500

Nombre de sacs de pastilles qui sont préparés chaque jour

3 000 000

Nombre de pastilles produites chaque année

Une retraite bien méritée

Le propriétaire des Pastilles au miel Charbonneau se prépare à passer le flambeau d’ici un an ou deux. Michel Langevin, 66 ans, souligne qu’il quittera ses fonctions la tête haute, infiniment fier du progrès qu’a connu l’entreprise sous sa gestion.

«De voir où s’est rendu aujourd’hui, je ne peux qu’être fier de mon entreprise, parce que j’y crois. J’en parle et c’est comme mon bébé. Je l’ai partie de pas grand-chose et je l’ai montée beaucoup et ça continue de monter encore», affirme-t-il.

C’est d’ailleurs un membre de la famille qui suivra les traces de Michel Langevin. Il s’en ira donc l’esprit tranquille.

«Il va falloir s’associer un peu, mais c’est un de mes garçons qui va commencer à prendre la relève, précise le propriétaire. Il a déjà commencé, et je suis bien content. Il connaît la job autant que moi, parce qu’il nous a aidés depuis qu’il est jeune. Les enfants nous ont tous aidés. Ils les connaissent, les pastilles!»