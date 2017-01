Les raiders à plat

Évidemment, sans le quart-arrière Derek Carr et en l’absence du bloqueur étoile Donald Penn, c’est un peu comme si les pirates s’en allaient jouer les terreurs sur mer avec un couteau à beurre et des pétards à mèche.

D’accord, ils manquaient cruellement de munitions et d’expérience en banque avec Connor Cook, à son tout premier départ en carrière. Malgré tout, l’équipe devait clairement en donner plus que ce qu’elle a fait dans une défaite par 13 points qui aurait pu en être une par 30 points contre n’importe quelle équipe plus crédible que les Texans.