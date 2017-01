Les œuvres d’art de la Ligne bleue du métro

Le métro de Montréal est une véritable galerie d’art ouverte en tout temps au public. Des dizaines­­ de murales, vitraux et sculptures sont ­installées dans les 68 stations du réseau et il suffit­­ de s’arrêter pour les admirer. Depuis le début­­ de la construction du métro en 1962, les concepteurs ont pris soin d’intégrer des œuvres d’art à ­l’architecture et ils se sont donné comme mission de créer des stations uniques, toutes différentes­­ les unes des autres, contrairement à d’autres ­stations de métro dans le monde, ce qui en fait un ­élément important du patrimoine montréalais. Voici quelques œuvres que l’on retrouve dans les stations de métro de la ligne bleue.

♦ Pour admirer ces œuvres, emprunter la ligne bleue du métro, de la Société de transport Montréal.

♦ Art public Montréal propose plusieurs parcours de visite au ­https://artpublicmontreal.ca/parcours.