Livrer le Journal pour briser l’ennui

À eux trois, André Gariépy, Yoland Hudon et Jean-Marie Dumais, qui se partagent la route de distribution #564 à Saguenay, cumulent 107 ans d’expérience en livraison.

«Ils sont fiables et réguliers comme l’horloge. Ils veillent à une distribution impeccable jour après jour. Je suis toujours très fier de mentionner leur nom lorsqu’il est question de vaillance et de cœur à l’ouvrage», a témoigné Stéphane Morel, distributeur autorisé.

Dans cette mécanique rodée au quart de tour, chacun à un rôle à jouer. Lorsque le transporteur arrive à L’Étape, le téléphone sonne pour signifier que la cargaison approche. «Ça fait 25 ans que je dessers les mêmes clients. On a développé une belle complicité. C’est comme si on formait une famille. J’ai au moins la moitié de mes clients amis sur Facebook», a relaté Yoland Hudon, livreur depuis 1984.

À 70 ans, André Gariépy continue de se lever la nuit pour livrer ses exemplaires aux restaurants et dépanneurs du coin. Pour faire le tour de ses 102 clients, il lui faut environ trois heures. Trois heures durant lesquelles il en profite pour prendre des nouvelles de tout un chacun. «Je suis une personne qui vit seule. Quand je distribue Le Journal, ça me permet de faire mon social et de rester en contact avec le monde. Un gars seul qui passe la journée à la maison, un moment donné il s’arrache les coudes (sic)», a dit M. Gariépy, qui est souvent debout vers deux heures du matin.