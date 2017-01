L’Océanic ne sait plus gagner

La descente aux enfers se poursuit chez l’Océanic. En retard d’un but, le Phoenix a profité d’erreurs successives de son adversaire en troisième période pour marquer trois fois contre les gardiens Alexandre Lagacé et Jimmy Lemay et l’emporter 4-2, samedi après-midi, au Palais des Sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.