Merci, Guy!

Il y a quelques années, j’ai eu le bonheur et le privilège de côtoyer le psychanalyste Guy Corneau, qui est décédé avant-hier à l’âge de 65 ans.

Le magazine Châtelaine m’avait demandé d’aller couvrir une conférence qu’il présentait devant un groupe d’entraide pour hommes et nous sommes rapidement devenus amis.

On se voyait assez régulièrement, et puis la vie nous a placés sur des chemins différents, mais chaque fois que le hasard nous faisait nous rencontrer, c’est toujours avec un immense plaisir que nous reprenions notre conversation, comme si nous nous étions vus la vieille...

Je pense que ma vision cynique du monde l’amusait et que sa douceur m’apaisait et me donnait foi en l’être humain.

VIRILITÉ ET HOMME ROSE

Guy Corneau était aux hommes du Québec ce que Janette Bertrand a été aux femmes: un formidable éveilleur de conscience.

Personnellement, je ne tripe pas beaucoup sur la pop-psycho, mais lorsque Père manquant, fils manqué, le premier livre de Guy, est sorti en 1989, cet événement littéraire a eu sur moi, comme sur des milliers d’hommes au Québec, l’effet d’une bombe.

Ce livre fut aussi important pour les hommes que le fut Le deuxième sexe de Simone De Beauvoir pour les femmes.

Pour la première fois, un gars réussissait à exprimer, en termes clairs, l’angoisse que les hommes ressentaient à la fin du 20e siècle.

On regardait le monde autour de nous, et on n’était plus sûr du rôle qu’on pouvait – et qu’on devait – jouer.

La virilité avait-elle encore un sens à l’heure de l’homme rose? Comment pouvions-nous nous sentir fiers d’être hommes lorsque partout, dans les médias (surtout les médias québécois), les hommes étaient toujours représentés comme des crétins, des incapables, des ratés, des soûlons et des batteurs de femmes?

Pourquoi autant d’hommes se suicidaient? Décrochaient? Souffraient de dépression? Fuyaient l’intimité? Étaient incapables d’exprimer leurs émotions?

Et tentaient de cacher (ou d’oublier) leur fragilité en adoptant une posture hyper macho, voire agressive?

LE DÉCLIC

On lisait Guy, et on se disait: «Ah, voilà! Quelqu’un a enfin mis le doigt sur le bobo! Quelqu’un sait enfin ce que je vis!»

J’ai accompagné Guy à plusieurs rencontres qu’il organisait avec des gars. Des gars qui avaient le goût de parler de ce qu’ils vivaient, de ce qu’ils ressentaient, sans être jugés. Et chaque fois, c’était la même chose.

Je voyais la même lueur dans les yeux des auditeurs, j’entendais le même déclic, je ressentais le même soulagement.

«On a de la misère à se sentir bien dans notre peau de gars parce qu’on n’a pas eu suffisamment de modèles masculins positifs.»

Le titre disait tout: père manquant, fils manqué.

C’est fou, tout le bien que cet homme a fait.

Moi, je peux le dire sans honte, je crois que je n’aurais pas été le même homme si je n’avais pas lu le livre de Guy.

Dire que j’ai eu la chance d’être son ami et qu’il soit le mien...

Merci, Guy. Merci de tout cœur.

T’es parti trop tôt...