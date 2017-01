Nature et plein air à La Courvalloise

Une glissoire sur tubes deux fois moins chère qu’ailleurs dans un décor féerique, en plus des sentiers de raquette et de fat bike: voilà ce qu’on retrouve à La Courvalloise, un centre de plein air situé à Drummondville­­.

Quand on roule sur l’A-20, on a l’impression que le paysage de Drummondville est plat et peu boisé. Pourtant, dans le secteur Saint-Joachim-de-Courval, La Courvalloise est située­­ au cœur de la Forêt Drummond et aux abords vallonnés de la rivière Saint-François.

Glissoires panoramiques

À défaut d’être aussi longues et rapides que les glissoires sur tube les plus connues, celles de La Courvalloise donnent un superbe ­panorama sur la rivière et les boisés riverains. Avec des enfants, les trois corridors suffisent pour s’amuser. À essayer: le TGV, pour six personnes.

À 12 $ par personne de 12 ans et plus pour un bloc de quatre heures, les tarifs sont ­parmi les plus bas pour une glissoire sur tubes avec remontée mécanique.

Sentiers de vps

Méconnu et à découvrir, le réseau pour le vélo à pneus surdimensionnés (vps) comprend principalement des sentiers damés, certains larges d’autres simples, auxquels s’ajoutent des sentiers de raquettes bien ­battus. Total: 21 km.

La Courvalloise n’offre pas la location, mais on peut toujours louer un vps sur réservation chez Vélovision au centre-ville de Drummondville­­.

Comme pour la glissoire, ne manquez pas de vérifier les conditions de neige avant le départ.

En raquettes

La Forêt Drummond s’avère également un endroit fort agréable pour une balade en raquettes. De petits circuits accessibles à tous croisent ici et là des pistes de chevreuils.

Un sentier longe la rivière, avec des points de vue. De toute beauté!

Repères