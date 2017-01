Nissan: ambitieux programme pour révolutionner la conduite automobile

LAS VEGAS, NEVADA | À l’occasion d’une conférence fort courue au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, Carlos Ghosn, président et chef de la direction de Nissan, a dévoilé les grandes lignes d’un ambitieux projet qui vise, rien de moins, à révolutionner la façon dont les véhicules seront alimentés, conduits, et intégrés à leur environnement.

LAS VEGAS, NEVADA | À l’occasion d’une conférence fort courue au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, Carlos Ghosn, président et chef de la direction de Nissan, a dévoilé les grandes lignes d’un ambitieux projet qui vise, rien de moins, à révolutionner la façon dont les véhicules seront alimentés, conduits, et intégrés à leur environnement.

À LIRE AUSSI: Nissan annonce une nouvelle Leaf

C’est en rappelant que la vision d’entreprise chez Nissan est «Zero emissions, zero fatalities» (Aucune émission de dioxyde de carbone, aucun accident mortel) que Ghosn a lancé son discours.

Évoquant une tendance lourde dans l’industrie, soit le développement de voitures entièrement autonomes, il a souligné qu’aucun gouvernement ne peut s’opposer à un changement qui rendra les routes plus sécuritaires.

Ainsi, celui qui dirige le constructeur japonais depuis 2000, a rappelé qu’en vertu du fait que 95% des accidents sont causés par des erreurs humaines, il est de bon aloi de réduire les interactions entre la machine et l’humain. Selon Ghosn, si on accorde davantage de pouvoir décisionnel à la machine, il en résultera moins d’accidents.

C’est le pari pour le moins risqué qu’il est prêt à prendre chez Nissan.

Mais pour en arriver là, la route sera longue.

Après tout, comme le PDG lui-même l’indiquait, «la transition de la voiture conventionnelle vers la voiture autonome est comparable à la transition du cheval vers l’automobile».

SAM à la rescousse

Pour parvenir à cet objectif, Nissan a présenté une plateforme technologique baptisée «Seamless Autonomous Mobility», ou SAM.

Développé en collaboration avec la NASA, SAM est conçu à partir d’un système d’intelligence artificielle intégré à la voiture et au fameux nuage, «afin d’aider les véhicules autonomes à circuler dans tous types d’environnement», selon le communiqué émis par l’entreprise.

Courtoisie Nissan

Concrètement ce que SAM fait, c’est d’offrir grâce à l’intervention d’un humain, un itinéraire alternatif qui sera ensuite distribué à tous les autres véhicules connectés, dans le cas où un incident ou un obstacle surviendrait devant une voiture autonome.

Supposons que l’une de ces autos se retrouve dans la fâcheuse situation où la route est bloquée par un imprévu (de la construction, par exemple) et que des indications temporaires obligent à franchir une ligne jaune double ou un feu rouge (ce que l’intelligence artificielle est réticente à faire puisque cela contrevient au code de la route), un gestionnaire de mobilité interviendrait alors, à distance, pour tracer un chemin de contournement.

Courtoisie Nissan

Ces données seraient alors envoyées à tous les autres véhicules connectés au système afin qu’ils utilisent cet itinéraire, et ce, sans nouvelle intervention humaine.

L’objectif de SAM est donc de «garantir une mobilité homogène au sein de laquelle des millions de véhicules autonomes pourront circuler en même temps sur les routes.»

Et le plaisir de conduire dans tout ça?

Bien sûr, lorsqu’on évoque l’autonomie des véhicules, les amoureux de la conduite automobile se braquent.

Questionné quant à savoir comment il allait convaincre les plus réticents, Ghosn a fait un autre pari: celui que même les plus ardents défenseurs de la conduite «humaine» seront séduits.

«Les gens qui aiment conduire vont aimer les voitures autonomes, a-t-il déclaré. Pourquoi? À cause du trafic, tout simplement! Dans un bouchon, vous ne conduisez pas; vous attendez. Alors les voitures autonomes prendront la responsabilité de vous mener à bon port et vous gagnerez tout ce précieux temps à vous occuper autrement.»

Courtoisie Nissan

Les taxis et les livreurs en premier

Le plus haut dirigeant de Nissan a également annoncé un partenariat avec la société japonaise DeNA pour réaliser les premiers essais de véhicules sans conducteur pour un usage commercial.

Spécialisée dans le web et les télécommunications, DeNA sera responsable de créer des expériences mobiles en ligne et de mettre au point des systèmes d’information qui fourniront les plateformes de services de mobilité.

On prévoit des tests dès cette année au Japon, pour ensuite les étendre à d’autres marchés.

Le but, ici, est d’être en mesure d’assurer des services de transport de personnes et d’objets, en toute autonomie, d’ici 2020 dans la capitale japonaise, Tokyo.

Microsoft s’implique

L’allocution de Carlos Ghosn comprenait également une démonstration de l’intégration de l’assistant personnel virtuel Cortana de Microsoft.

Avec Cortana, on espère que les automobilistes se laisseront séduire par l’utilisation de la reconnaissance vocale intégrée et d’interfaces homme-machine intuitives (HMI).

Ces systèmes peuvent faire en sorte d’assister le conducteur dans mille et une actions, que ce soit, par exemple, adapter le véhicule aux réglages propres à chaque pilote, demander un renseignement sur son agenda et même prendre rendez-vous pour un entretien mécanique.

À long-terme, on souhaite «simplifier et améliorer la relation entre le conducteur et son véhicule.»

Courtoisie Nissan

Bose n’est pas en reste

Nissan s’est aussi alliée à Bose, le manufacturier américain d’équipements audio, pour présenter une nouvelle technologie de gestion audio.

L’objectif, dans ce cas-ci, est d’améliorer la gestion des sollicitations sonores, celles-ci étant de plus en plus nombreuses.

À terme, ce que cela pourrait donner serait, par exemple, le son des clignotants qui ne serait émis que du côté qui est activé, ou encore, une conversation téléphonique qui n’est audible que dans les haut-parleurs du passager à qui elle est destinée.

Beau programme en perspective!